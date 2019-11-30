Altın fiyatları son dakika hareketliliği sonrası ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatları kaç TL? (30 Kasım alış satış fiyatı)

Piyasalar için son işlem günü geride kalırken, hafta sonu itibari ile de altın fiyatları düşüş trendi içerisinde bulunuyor. Öyle ki, bu sarı metalin durumu ülkemiz özelinde milyonlarca vatandaşın en çok araştırdığı konular arasında üst sıralarda yer alıyor. Altın fiyatları son dakika sorgulamaları da genel olarak olarak uzun vadeli yatırım eksenli gerçekleştiriliyor. Tam bu yönde, başta gram ve çeyrek altın olmak üzere hafta içinden bu yana inişli çıkışlı seyir içerisinde bulunan alış satış fiyatlarının Kasım ayının son günü itibari ile nasıl bir gidişat izleyeceği merak ediliyor. Sizler için, 30 Kasım 2019 Cımartesi gününe özel canlı ve güncel rakamlarla gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bilgisini derledik.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

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