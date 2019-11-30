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son dakika hareketliliği sonrası ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatları kaç TL? (30 Kasım alış satış fiyatı)

Güncel piyasalarda bir düşüş gözlemlenirken, altın fiyatlarına yönelik son dakika hareketliliği de yaşanmaya devam ediyor. Bu doğrultuda, güncel bilgisi, piyasalardaki son işlem gününün ardından hafta sonu da en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Peki, gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, şu an kaç TL? Haberimiz aracılığıyla anbean ve son dakika Kapalıçarşı alış satış fiyatı detayı ile 22 ayar bilezik, gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları hakkında canlı ve güncel rakamları öğrenebilirsiniz. İşte, uzman yorumları ve A Para sayfası ile beraber 30 Kasım 2019 Cumartesi bugün canlı rakamlar...

Giriş Tarihi: 30.11.2019 08:14
Altın fiyatları son dakika hareketliliği sonrası ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatları kaç TL? (30 Kasım alış satış fiyatı)

Piyasalar için son işlem günü geride kalırken, hafta sonu itibari ile de düşüş trendi içerisinde bulunuyor. Öyle ki, bu sarı metalin durumu ülkemiz özelinde milyonlarca vatandaşın en çok araştırdığı konular arasında üst sıralarda yer alıyor. Altın fiyatları son dakika sorgulamaları da genel olarak olarak uzun vadeli yatırım eksenli gerçekleştiriliyor. Tam bu yönde, başta gram ve çeyrek altın olmak üzere hafta içinden bu yana inişli çıkışlı seyir içerisinde bulunan alış satış fiyatlarının Kasım ayının son günü itibari ile nasıl bir gidişat izleyeceği merak ediliyor. Sizler için, 30 Kasım 2019 Cımartesi gününe özel canlı ve güncel rakamlarla gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bilgisini derledik.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Haberimizin içeriğinden uzman yorumları ile beraber 30 Kasım 2019 Cumartesi gününe ilişkin güncel ve canlı son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile anbean takip işleminizi yapabilirsiniz.

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Altın fiyatları son dakika hareketliliği sonrası ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatları kaç TL? (30 Kasım alış satış fiyatı)
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