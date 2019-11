Bakan Kurum'dan orta ve alt gelirli vatandaşa müjde: Yılda 150 bin konut

BUGÜN NELER OLDU

SABAH'ın dün gerçekleştirilen 2'nci Türkiye 2023 Zirvesi'nden orta ve alt gelirliye müjde çıktı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, zirvenin açılış konuşmasında Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte vatandaşın ev sahibi olmaları için önemli bir proje hazırlığında olduklarını söyledi. Bakan Kurum, "Tüm şehirleri kapsayan alt ve orta gelir grubuna hitap eden projeleri yapacağız. Yıllık 150 bin konut hedefinin olacağı çok anlamlı projeyi gerçekleştirmiş olacağız" diye konuştu.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bedeli ne olursa olsun kentsel dönüşümü yapacağız" sözünü anımsatan Kurum, "Bu hedef doğrultusunda bugüne kadar 1 milyon 350 bin konutun dönüşümünü sağladık. Bu projelere 13 milyar lira kaynak aktardık. Bununla birlikte kira ve faiz yardımı, hibe, kamulaştırma gibi birçok destek verdik" dedi.Kentsel dönüşümün yol haritasını çizdiklerini kaydeden Bakan Kurum, "Türkiye'de 1.5 milyon acil öncelikli dönüştürülmesi gereken konut var. Her yıl 300 bin konut dönüştürmek suretiyle 5 yıl içerisinde bu dönüşüm sürecini tamamlamak istiyoruz. 300 bin hedefin bir kısmını biz gerçekleştireceğiz. Bu yıl 25 bini İstanbul'da olmak üzere 65 bin konutun dönüşümünü başlattık. İstiyoruz ki 2023'te ülkemiz her alanda dünyayla yarışır bir ülke haline gelsin" şeklinde konuştu.Dünyanın 20 şehrinin ekonomik güç bakımından birçok ülkeyi geride bırakmış durumda olduğuna dikkati çeken Kurum, şöyle devam etti: "Mesela, Londra'yla Hollanda, New York'la Kanada yarışıyor. Tokyo tek başına Güney Kore'yle rekabet ediyor. Birleşmiş Milletler'e göre 2030'da ciddi bir artışla mega şehir sayısının 41'e, orta ölçekli şehir sayısının 558'e çıkması öngörülüyor. Türkiye'de de nüfusumuz artıyor, şehirlerimiz nüfus artışıyla karşı karşıya. 1950'de nüfusu 500 binden fazla olan şehir sayımız sadece 2 iken, bugün ise 40. 2015'te yayınlanan Brookings Raporu'na göre, dünyanın en hızlı gelişen ilk 10 kenti arasında 4 şehrimiz; İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa yer alıyor. Fakat Türkiye'nin 4 şehirle değil, onlarca marka şehirle 'Şehirler Süper Ligi'nde yer alması gerekiyor. Bu hem ekonomik rekabet gücümüz hem de uluslararası ilişkilerimiz bağlamında çok önemli. Türkiye, şehirleriyle sadece oyuncu değil, oyun kurucu olarak yerini almalıdır."Bakan Kurum, "İstanbul'u finans merkezi haline getirecek çok önemli bir adımı Ataşehir'de İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'nin yapımıyla attık. İçinde BDDK, SPK, Merkez Bankası, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıfbank ve Borsa'nın olduğu çok önemli bir alan. Sadece şehrimizi değil, yakın Avrupa'yı ve Ortadoğu'yu ilgilendiren finans merkezinin inşaatını hızlandırdık ve 2021 yılı sonu itibarıyla da tamamlamak istiyoruz" şeklinde konuştu. Kurum, "Vatandaşımız, şehirlerimiz için dertliyiz. Neşet Ertaş'ın dediği gibi aşk ile çalışan yorulur mu? Biz aşk ile çalışıyoruz. Geleceğimizin şehirleri için, ülkemizin 2023, 2053, 2071 hedefleri için çalışıyoruz" dedi.Kurum, bugün 75 milyon 666 bin vatandaşın şehirlerde, 6 milyon 337 bin vatandaşın ise köylerde yaşadığını kaydetti. Şehirlere dair 127 hedefi ortaya koyduklarını aktaran Kurum, "Tarımdan sanayiye, ulaşımdan yeşil alanlara kadar şehirlerimizin 100 yıllık planlamalarını yapmak için Türkiye Mekansal Strateji Planı'nı ortaya koyuyoruz, 2020 yılı içerisinde bu planı tamamlayacağız. İnsan merkezli bir kentsel dönüşümle; afetlere hazır, kimlikli, kişilikli, engelli dostu marka şehirleri inşa etmek istiyoruz. Coğrafi bilgi sistemlerini geliştiriyor, şehirlerimizin dijital dönüşümünü tamamlayacak adımları atıyoruz. Enerji verimli, sıfır atık uyumlu ve akıllı teknolojilerle donatılmış yapılar inşa ediyoruz" ifadelerini kullandı.