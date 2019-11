Elektrik faturası tarihe karışacak

BUGÜN NELER OLDU

2'nciTürkiye 2023 Zirvesi'nin ilk panelinde 'Geleceğin Şehirleri' tartışıldı. ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı moderatörlüğünde gerçekleşen panelde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, IGA CEO Danışmanı Melih Mengü, KONUTDER Başkan Yardımcısı Ziya Yılmaz, GYODER Başkan Yardımcısı Neşe Can Çekici, INDER Başkanı Nazmi Durbakayım gelecek stratejilerini paylaştı. Bakan Yardımcısı Birpınar, gelecekte evlerin artık enerji üretebilen sistemlerle donatılacağını belirtti. Bu yeni sistemle faturaların ödenmeyeceğini söyleyen Bakan Yardımcısı Birpınar şöyle konuştu: "Bir ev düşünün 2030'da, çatısında güneş panelleri var. Bu paneller gün ışığıyla yaşayan bir enerji. Evin her türlü elektrik ihtiyacı buradan karşılanacak. Bu üretildiği zaman evde elektrik faturası ödenmeyecek, doğalgaz faturası ödenmeyecek, elektrik doğalgaz hatları gelecekte yok.Geleceğin şehirlerinde petrol ofisleri yok. Bütün markalar elektrikli araçlar yaptı, aynı enerjiyle insanlar araçlarını da şarj edecekler. Bütün petrol ofisleri ve fosil yakıtlarının olmadığı bir dünya olacak. Bu çok uzak değil. Bu yenilenebilir enerji sorununu çözecek."Bakan Yardımcısı Birpınar, konuşmasında 'Kanal İstanbul Projesi'ne de değindi. Birpınar, İstanbul Boğazı'ndan geçen tankerlerin insanların hayatları için tehlike oluşturduğunu vurgulayarak şöyle konuştu: "Bu şehir 8 bin yıllık bir şehir. 1936'da günde iki tane geçerken şu anda 150 gemi, 144 ton tehlikeli yakıt geçiyor boğazdan. İstanbul'un kalbinden geçen 16 milyon nüfusu tehdit eden bir risk. Bunun alternatifinin de mutlak yapılması, çevre kirliliğini önlenmesi için burada yaşayan canlıların sağlığı için alternatif üretilmesi gerekiyor. Kanal İstanbul Projesi'nin çevre noktasından da değerlendirilmesi, burada yaşayan insanlar için değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum."KONUTDER Başkan Yardımcısı Ziya Yılmaz, ise yabancıya mülk satışının çok önemli bir konu olduğuna dikkat çekerek, "7 milyona yakın konut dönüşmesi gerekiyor, kaynağa ihtiyacımız var. Yabancıya mülk satışa ağırlık verirsek bizim sektöre de büyük bir görev düşüyor, biz daha iyi yapabiliriz, kamuya görev düşüyor, kamu elini taşın altına koymalı, bununla ilgili fon oluşturup ülkemizi tanıtacağız, bizler oralarda geliştiriciler olarak kendi markalarımızı anlatacağız, konut satışları yapacağız. Bunu 20 milyar dolarların üzerine çok kolaylıkla taşıyabiliriz" dedi.İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım, geçen dönemde müteahhitlerin hem arsa garantörü, hem kredi kefili gibi birçok yükün altına girdiğini hatırlatarak "Şartlar bozuldu, biz yerine getirdik. Şimdi yanlışımızı anladık. Yeni bir sisteme geçiyoruz, SPV (Special Purpose Vehicle) yani özel geçici şirketler. Bu modelle inşaat firması ve arsa sahibi kâr ve zararı aralarında adil olarak paylaşacak bir oluşum kuracaklar. Bu oluşum proje finansmanının teminatı olarak da SPV şirketinin hisselerinin finans şirketlerine rehin ederek finansman ihtiyacını karşılayacak. Bu model Amerika'da uygulanıyor. Bunu kentsel dönüşümde de yapmak mümkün" dedi.GYODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Neşe Can Çekici kentsel dönüşümde 6.7 milyon konutun dönüşeceğini kaydederek şöyle konuştu: "Bu tarihi bir sorumluluk ve tarihi bir fırsat. 99 depreminden önce inşa edilmiş İstanbul'da 3 milyon, Türkiye'de 13 milyon konut var, bu da 500 milyar dolar finans gerektiriyor. Büyük bir makro vizyondan bahsediyoruz."IGA CEO Danışmanı Melih Mengü 2023 vizyonunun en önemli kilometre taşlarından olan İstanbul Yeni Havalimanı'nda 26 bin kişilik çalışan ordusunun hizmet verdiğini söyledi. Havalimanının yaşayan bir şehir olduğunu belirten Mengü, Aiıport City'de otel, konut, hastane, müze ve teknopark gibi alanların planlandığını söyledi.