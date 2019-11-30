Gıda israfında sıfır atık mümkün

BUGÜN NELER OLDU

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) raporuna göre, her yıl dünyada 1.3 milyar ton yani 1 trilyon dolarlık gıda israf ediliyor. Bu, dünyadaki gıdanın üçte birinin tüketilmesi yerine çöpe atılması anlamına geliyor. Türkiye'de ise yılda yaklaşık 33 milyon ton çöp toplanıyor ve 15 milyon tonunu gıda oluşturuyor. Bu da ekonomide 15 milyar doların çöpe gitmesi demek. Sürdürebilirliği hem yerelde hem de globalde iş dünyasının ana eksenine koyan İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB), gıdada israfı azaltan hatta sıfır atığı hedefleyen bir dizi etkin proje ile büyük bir sosyal sorumluluk hareketini hayata geçiriyor."Sürdürülebilir gıda için tasarruf şart" diyen İSTİB Başkanı Ali Kopuz, gıda israfının İSTİB için çok hassas bir konu olduğunun altını çiziyor ve konu hakkında şu bilgileri paylaşıyor: "Hem dünya nüfusu hem de refahla birlikte tüketim miktarı artıyor. Modern üretim teknikleriyle bu nüfus şimdilik beslenebiliyor ama tasarruf etmezsek yakın zamanda sorunlar yaşayabiliriz. Öncelikle yapmamız gereken tasarruf etmektir. Ülkemizin nerdeyse yıllık gıda ihracatı kadar gıda, maalesef israf ediliyor. Gıda tasarrufu ile dünyayı ve geleceğimizi koruyabiliriz."Lokanta, kafe, restoran, kamu kurumlarına ait yemekhaneler, oteller gibi toplu tüketim yerlerinde gıda israfına yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılacak,İlköğrenim gören çocuklar için gıda israfı eğitiminin hazırlanması ve milli eğitim müfredatına eklenmesi hedeflenmektedir.Türkiye genelinde üniversite öğrencilerine yönelik multidisiplener yaklaşımla ödüllü bir yarışma düzenlenecek.Medyada ve sosyal medya mecralarında kamu spotları ile halkın bilinçlendirilmesi sağlanacak.