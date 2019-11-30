İnşaat sektörü değer zincirine odaklandı

BUGÜN NELER OLDU

İnşaat malzemeleri sanayisinin, gerek toplam üretim, dış ticaret ve istihdamdaki payı, gerekse diğer sektörlerle yakın ilişkisi sebebiyle Türkiye için stratejik önem taşıdığını belirten Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan, "Zirvemizin bu yılki teması 'Sınırsız Ticaret' çünkü Türkiye olarak inşaat malzemesi üretiminde dünyanın en büyük 5 ülkesinden biriyiz. Küresel Rekabet Endeksi'nde yer alan 140 ülkenin 115'ine ihracat gerçekleştiriyoruz. Almanya, İngiltere, ABD, Kanada, İsrail, Irak en önemli pazarlarımız. Bununla birlikte en çok ihracat yaptığımız ülkeler arasında Çin, Romanya, Fransa, Yemen ve İtalya da bulunuyor. Bu zirveyle, dış ticaret performansımızı daha da artırmak için ticaretimizi sınırlayan engelleri ve çözüm önerilerini masaya yatırarak sektörümüzün gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Sektör olarak Türkiye'nin ilk 3 sektörü içinde yer aldığımız ihracat hacmindeki ivmeyi sürekli kılmak en önemli amacımız. Bunu gerçekleştirmek için de; neler yapmamız gerektiğini, mevcut pazarlarımızın dışındaki bölgelere ulaşarak ihracattaki sınırları ne şekilde aşmamız gerektiğini araştırıyor ve benzer bir dizi konuyu masaya yatırarak, sektörümüzün büyümesi için yeni açılımlar sağlamaya çalışıyoruz" diye konuştu. Haksız rekabetin uluslararası ticarette gündemde olduğunu belirten Ferdi Erdoğan, "Çin taklitçilikte birinci, Türkiye ikinci. Kayıt dışı üretim ile mücadele etmemiz gerekiyor. Hız, maliyet ve kalite üçgenini sağlamalıyız. Bu, tedarik zinciri yönetiminde maliyeti ve müşteri memnuniyetini etkileyen en önemli faktördür. Biz Batı'nın standartlarıyla üretip Doğu'nun fiyatlarıyla rekabet ediyoruz. Ülkelerin rekabet endeksine baktığımızda 98 baz puanla batımızdaki ülkelerden daha iyi bir endekse sahipken, doğumuzdaki gelişmekte olan ülkelerden de daha yüksek bir endekse sahibiz" şeklinde konuştu. Endüstri 4.0 konusuna da dikkat çeken Ferdi Erdoğan, "Son yıllarda Endüstri 4.0 çok konuşuluyor. Türkiye'nin üretim maliyet endeksi 98, ABD 100, Almanya yüzde 121, İngiltere 109, Fransa 124, Çin 96, Hindistan 91, Singapur 82. Özellikle Almanya, maliyet endeksinde bizden 24-25 baz puan daha yüksek iken, 2024'te Endüstri 4.0'ı tamamladığında maliyet endeksi 90'a, bizim altımıza düşecektir" dedi.İnşaat malzemeleri alanında yüksek teknolojiye geçişi hedeflediklerini belirten Ferdi Erdoğan, şunları söyledi: "En güçlü kaslarımız olan inşaat malzemeleri sanayisinde yüksek teknolojiyi geliştirmemiz gerekiyor. Ülke olarak 2003'te 1 milyar dolar olan yüksek teknolojili ürün ihracatını 5 milyar dolara taşıdık. Geçen bu süreçte Çin ise 40 milyar doları 600 milyar dolara taşıdı."Zirvenin öğleden sonraki bölümünde konuşan TAV Havalimanları Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, yurtdışında marka olma stratejilerini anlattı. Son üç yıldır havalimanı inşaatında dünyada ilk sırada olduklarını vurgulayan Sani Şener, zamanı yakalamayı başardıklarını ve edindikleri bilgi birikimiyle tüm dünyada tercih edilen bir firma haline geldiklerini söyledi. Zirvede 'Sınırsız Ticaret' başlıklı oturumun moderatörlüğünü yapan TÜSİAD Dış Ticaret Çalışma Grubu Başkanı Asım Barlın, Türk firmalarının yoğun inşaat faaliyetleri yürüttüğü ülkelerde, inşaat malzemelerine dönük ticaret merkezlerinin açık fuar olarak tesis edilmesi gerektiğine dikkat çekti. İnşaatta dijital dönüşüm etkisi Avrupa inşaat sektörünün, dijital dönüşümün gerekliliğinin farkına varmaya başladığını belirten buildingSMART International Leadership group for IFD Üyesi ve coBuilder Kurucusu Lars Chr. Fredenlund, yapıların daha düşük maliyetli, daha çevreci ve daha az hatayla nasıl inşa edileceğini anlattı. Araştırma Organizasyonu (TNO) BIM Dijitalleşme Kıdemli Danışmanı Rob Roef, "İnşaat ve altyapı dünyası tasarım ve mühendisliğe daha fazla kayıyor" diye konuştu.