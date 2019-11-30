İthalatta bağımlılığa karşı büyük savaş

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye 2023 Zirvesi'nin son oturumunda katılımcılar büyümeye odaklı projelerini anlattı. TUSAŞ'tan BMC'ye, ASELSAN'dan KARDEMİR'e kadar kritik şirketlerin başkanları Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji hamlesine katkıda bulunmak için çalıştıklarını söyledi. Başkanlar, dışa bağımlılığı azaltacak projelerle ihracatı artırmayı hedeflediklerini kaydetti. SABAH Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve SABAH Yazarı Prof. Dr. Kerem Alkin'in ortak moderatörlüğünde yapılan panelde, ihracatın artırılmasına yönelik önlemler tartışıldı. Devletin marka ve şirket satın almalarında ekstra finansman kaynağı sağlaması gerektiğini belirten katılımcılar, bu konuda Çin ve Hindistan'ın Avrupa'da aktif davrandığını vurguladı.Panelde ilk sözü alan TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, şunları anlattı: "Alt sistemleri alt şirketlere yaptırıyoruz. 95 bin metrekare kompozit tesisi yapıyoruz. Kullanacağımız kompozitin bazılarını burada yapacağız. Yılı yüzde 43 büyümeyle kapatacağız. Bu yıl 2.3 milyar dolar ciro hedefledik, bunu yakalarız. En önemli kaynağımız insan. Bin 300 olan mühendisimiz 2 bin 500'e çıktı. Biz Atak, Hürjet, uydular gibi birçok platformu üretiyoruz. Bunların kimisi prototip halde kalıyor kimi hayata geçiyor. Hepsini bitirdiğimizde Boeing ve Airbus gibi bir şirket olacağız. Hedefimiz ilk 10 şirket arasında girmek. Bu yıl 1 milyar TL ihracat yaptık. 2028'de ise 11 milyar dolar ihracat hedefliyoruz."ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün ise uçan her şeyde organik sistemler, kontrol ve haberleşme sistemlerini kendilerinin yaptığını belirterek, "Yüzde 25'i halka açık şirketimizin 120 bine yakın küçük yatırımcısı var. Bu yılı 2.5 milyar dolar ciroyla kapatacağız. Türkiye'de ihracatın kilogram ortalaması 1.5 dolarken bu oran ASELSAN'da 1.500 dolar. Bu yıl kendi içimizde aldığımız önlemlerle ihracatımızı yüzde 50 artırdık. Yılı 1.5 milyar dolarlık ihracatla kapatıyoruz. 2020'de 2019'da yaptığımız ihracatın anlaşması şimdiden yapıldı. Ar-Ge'ye önem veriyoruz. 7 bin 400 çalışanın 5 bin 200'ü Ar-Ge merkezlerinde çalışıyor. Ciromuzun yüzde 7'sini Ar-Ge'ye ayırdık."TİM Başkan Vekili İbrahim Pektaş ise "11. Kalkınma planı ve bakanlığımız tarafından açıklanan ana planının ortak ana paydası var o da ihracat. Bu ülkenin ekonomik sıkıntılardan kurtulmasının tek yolu ihracat. Fakat Türkiye'de ihracatın önünde 2-3 problem var. Ölçekli üretim, markalaşma, inovasyon, yüksek teknolojili ürün ihraç etme problemimiz var. Türkiye'de ortalama ihracatta gelirimiz kilogram olarak çok düşük. ASELSAN gibi birkaç firmamız olsa Türkiye o ekonomik girdaplardan kurtulmuş olur" diye konuştu. TİM olarak markalaşma ve inovasyon yolunda çalıştıklarını aktaran Pektaş, "Tüm teşviklerin bu kapsamda sağlanmasını istiyoruz. Bunların hedefi dış ticaret fazlası veren bir Türkiye ortaya çıkarmak. Bu yıl 182-185 milyar dolar ihracatı aşacağımızı düşünüyoruz. Bugün itibarıyla 149 milyar dolar. Küresel ekonominin etkisiyle dünyada ihracat düşerken Türkiye'de ihracat artıyor" dedi.Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alparslan Baki Ertekin, şöyle konuştu: "25 Ekim'de ismimizi Erciyes Anadolu holding olarak değiştirdik. 3 yıldır kayyum olarak yönetiyoruz şirketi. Bu süreçte şirketi ciddi oranda büyüttük. Son ciromuz 11.2 milyar TL. 2016 yılının ilk 3 çeyreğinde holding 4.7 milyar dolar ciro yaparken, bu yılın aynı döneminde ciromuz 8.6 milyar TL'ye çıktı. Enflasyon etkisinden arındırıldığında yüzde 30 büyüme var. 2016'nın ilk 9 ayında 533 milyon faaliyet kârı elde edilirken bu yıl 1 milyar 17 milyon faaliyet kârı elde ettik. Yüzde 40 iyileşme var. Rakamlara bakıldığında her yıl yüzde 10 büyüdüğümüzü görmek mümkün."BMC Kara Araçları Genel Müdürü Bülent Santırcıoğlu, zırhlı ve ticari araç üretiminde yerlilik oranını artırdıklarını belirterek, "İzmir'deki tesisimizi 180 milyon dolarlık yatırımla modernize ettik. Bunun yanı sıra Sakarya'da da yeni bir fabrika yatırımı yapıyoruz. 3 bin 548 çalışanımız var. Bunu 2023'te 10 bine çıkartmayı planladık. Zırhlı araç ihracatında önemli başarı elde ettik. 350 adet Kirpi ihracatı yapıldı. Şu anda ilk kez yerli olarak tank taşıyıcısı üretimini yaptık. Türkiye'ye karşı yapılan gizli ve açık ambargoları etkisiz hale getirmek için çalışıyoruz. Altay tankının motor ihalesini de biz aldık. Bunu da eninde sonunda bitireceğiz" şeklinde konuştu.KARDEMİR Genel Müdürü Dr. Hüseyin Soykan, savunma sanayisine üretim ve gelişmenin çelik üretimi olmadan yapılamayacağını belirterek, "Türkiye çelik üretimin dünya 8'incisi. Yılda 40 milyon ton çelik üretiyoruz. Kardemir de savuna sanayisinin ihtiyaç duyduğu çelikleri üretmek için yeni çalışmalar yapıyor. Türkiye henüz zırh çeliği üretmedi. Biz bunları üretmek için çalışıyoruz. Savunma sanayisinde yerlilik oranı yüzde 65, çelikte ise yüzde 10" dedi.VESTEL Avrupa Dışı Ülkeler Satış & Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Volkan Karaçalı, şöyle konuştu: "Bu yıl 3.2 milyar dolar ciro, 2.2 milyar dolar da ihracat yapıyoruz. Amerika ile 100 milyar dolar ihracat hedefi gündeme geldiği için ABD'ye bir ziyaret gerçekleştirdik. Beş eyalet dolaştık. Orada büyük fırsatlar olduğunu gördük. Amerikan ölçülerinde üretim yapmanın kârlı olup olmadığına dair fizibilite yapıyoruz. Amerika'da şirket ve marka satın almalarıyla ilgili önemli fırsatlar var. Bu alanda Çinli ve Hintli firmalar avcı gibi çalışıyor. Türkiye'deki şirketlere de bu konuda finansman kolaylığı ve teşvik sağlanmalı."