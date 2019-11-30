Keşif Dünyası, çocuklara sürdürülebilirlik bilinci kazandırıyor

BUGÜN NELER OLDU

Yarınlara yeşil bir dünya bırakabilmek, dünyanın geleceğini ve doğayı koruyabilmek için verilen mücadelenin temelde iki yönü bulunuyor: Bunlardan biri çevreyi kirleten atıkları geri dönüştürmek ve atıkların dünyaya verdiği zararı en aza indirmek, diğeri ise dünyanın daha fazla kirlenmesini önlemek. Bu noktada doğaya bırakılan her türden atık miktarını azaltmak için özellikle gelecek nesilleri oluşturacak çocukların bilinçlendirilmesi büyük önem taşıyor. Henkel'in, çocuklara bilimi sevdirmek için Türkiye'de Yaratıcı Çocuklar Derneği iş birliğinde hayata geçirdiği Keşif Dünyası, çocuklara sürdürülebilirlik eğitimi vererek erken yaşlarda farkındalık sağlıyor.