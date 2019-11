KOBİ’lerde dijital verimlilik nasıl artar?

BUGÜN NELER OLDU

Sıfır atık projeleri dijital dünyada da büyük önem taşıyor. Gerek KOBİ'lerin verimliği gerekse de dünyanın dijital bir çöplüğe dönüşmemesi için bu alanda alınması gereken kritik önlemler var. Özellikle de siber güvenlik alanında. Bu kapsamdaki sorularımızı Zyxel Türkiye Channel Head Tuğba Şişik cevapladı2019 yılında siber korsanlar özelikle küçük işletmeleri hedef aldı. Türkiye'de siber saldırıların %71'i, 100 kişiden az çalışanı olan KOBİ'lere karşı gerçekleştiriliyor. Dünyada neredeyse her 40 saniyede, 1 şirketin verileri siber saldırganlar tarafından ele geçiriliyor. Her 2 KOBİ'den 1'i farklı seviyelerde siber saldırıya maruz kalıyor. Siber korsanlarla mücadele eden bir şirketin yaşadığı mağduriyet, ortalama 50 gün sürüyor. Bu oldukça yüksek iş gücü kaybı anlamına geliyor. Birçok küçük işletmede saldırı sonrasında çoğu zaman iş akışları durma noktasına gelebiliyor. Siber saldırılar, tehditlere karşı önlem almak için yeteri kadar kaynağa veya altyapıya sahip olmayan küçük işletmeleri daha da derinden etkiliyor. Artık her işletmenin ağlarını ve verilerini bilinen ve bilinmeyen tehditlere karşı koruduğundan emin olması gerekiyor. Günümüzde en küçük ölçekteki şirketin bile güvenlik önlemi alması ve siber saldırılara karşı hazırlıklı olması; iş sürekliliği için kaçınılmaz hale geldi.KOBİler için rekabette öne geçmenin ve tasarruf etmenin sırrı dijitalleşmede gizli. Zyxel olarak biz de KOBİ'lerimizin dijitalleşme yolunda atacakları adımları hızlandırmalarına destek olmaya özen gösteriyoruz. Teknolojik yeteneklerini yükseltmeye çalışan KOBİ'lerin, unutmaması gereken önemli bir konu var. Teknolojik olacağız diye, plansız bir şekilde teknoloji yatırımları yapmak, yarardan çok zarar getirebilir. İşletmenin teknolojik yapısal dönüşümüne geçmeden önce iyi bir ihtiyaç analizi yapılmalıdır. Yeni nesil yöneticiler kesintisiz iletişim ve iş sürekliliği için güçlü ağ altyapısının önemimin farkında. Büyük küçük her ölçekte tüm kurumlar ağ güvenliği yatırımı yaparken öncelikle artan iş ihtiyacı neticesinde büyüme kapasitesi olan esnek ürünleri tercih etmeliler. Öte yandan yapay zekanın gelişmesiyle siber korsanlar daha akıllı yöntemler kullanmaya başladı. Bu nedenle kurumların ağ güvenlik çözümlerine yatırım yaparken yapay zeka entegre edilmiş çözümleri tercih etmeleri doğru bir strateji olacaktır.