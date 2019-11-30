KOBİ’leri dijitale taşıyor

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin sanayide dijitalleşme alanındaki ilk Ar-Ge çalışmalarını gerçekleştirmiş olan teknoloji şirketi Doruk, endüstriyel işletmelerin üretim operasyonlarının dijital olarak yönetilmesi için Akıllı ve Dijital Üretim Yönetimi Sistemleri geliştirip kuruyor. Fabrikaların gerçek durumundan otomatik geri bildirimler alarak yeni kararlar verebilen bu sistemler, işletmeleri Endüstri 4.0 evresinde Akıllı Fabrika ve Dijital Fabrika olarak da adlandırılan yapıya dönüştürüyor. Doruk'un kağıtsız işletmelere geçiş sağlayan ürün ve çözümleri; üretim planlama, üretim izleme, üretim performans takibi, duruş analizi ve kayıp analizi yaparak işletmenin kayıplarını bulma ve yok etme fırsatı sunuyor. Bugüne kadar Almanya, Fransa, Çin, Kanada ve ABD'de üretim teknolojileri alanındaki pek çok fuara katılarak rotasını iç piyasanın yanı sıra aynı zamanda yurtdışına çeviren Doruk, 2019 yılında yeni gelecek hedefini "dünya markası olmak" olarak belirledi. Konuyla ilgili olarak Doruk'un Uluslararası Genişlemeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Aylin Tülay Özden şunları söyledi: "Türk mühendisler tarafından uluslararası standartlarda tasarlanıp, geliştirildi, 21 ülkede tescilli ve sürekli yenilenerek gelişimini sürdürüyor. Production ve Management kelimelerinin birleşiminden oluşan Türkiye menşeli bir uluslararası üretim yönetim sistemi. Dünya çapındaki sanayicilerin dijital dönüşümdeki aktüel durumlarını dijital yöntemlerle ölçüyor, gelişim yol haritalarını hazırlıyoruz. Dönüşüm yolculuklarının planlandığı bir dijital dönüşüm mentorluğu hizmeti sunuyoruz. ProManage, işletmelere öncelikle nasıl bir maliyetle çalıştıklarını ve nasıl bir yatırımı realize ettiklerini gösteriyor. Daha sonra ise hangi yöntemlerle, neler yapılması gerektiğini ortaya koyarak sanayicilerin maliyeti düşük ve katma değeri yüksek ürünler üretmelerini sağlıyor. Firmalar üretimlerini daha verimli ve çevik hale getiriyor, kayıplarını tespit edip azaltıyorlar. Böylece maliyetlerini ve rekabetçiliklerini yönetebiliyorlar. Türk sanayiciler Endüstri 4.0 evresinde dünya firmaları ile rekabet edebiliyor ve kendi sektörlerine yön vererek liderlik yapabiliyor."