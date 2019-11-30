Milyarlık tasarruf kapıda

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Çiftçilerin üretmiş olduğu buğdayların tarlaya dökülmesini engellemek amacıyla, buğday biçimi odlukça önem taşıyor. Resmi verilere göre Türkiye'nin bu alandaki yıllık kaybı 3 milyar lirayı aşıyor. Hal böyle olunca konuyla ilgili birçok çalışma da hız kazanmış durumda. Yeni teknolojilerin de gelişmesiyle ortaya çıkan yeni cihazlar bu alanda verimliliği artırıyor. 25 yıldır Biçerdöverler üzerine çalışma yapan Bedri Karabatan bu alandaki kaybı en aza indiren bir cihaz geliştirdi. Cihaz ile ilgili Karabatan şunları söyledi: "Tarım makinaları olan biçerdöverlerde hasat zamanı yaşanan dane kayıpları ile ilgili bir sistem geliştirdim ve patentini aldım ,Tarım bakanlığı test merkezinden teste tabi tuttular ve yıllık yaşanan kaybın bu sistem sayesinde % 50 sinin önlenebileceğine dair rapor aldım. Yerli bir teknoloji olması nedeniyle de cihazın bir çok avantajı bulunuyor."