Optik sektöründe dünya devi HOYA yeni teknolojilere odaklandı

BUGÜN NELER OLDU

Dünya optik cam pazarının %17'sini elinde bulunduran global dev HOYA, en büyük ikinci optik cam üreticisi olduğu global pazarda yeni teknolojilerle sektörü geliştirmeye odaklandı. 2020'de miyop bir gözün sürekli artmasını engelleyecek ürünü piyasaya sürmeye hazırlanan HOYA, beş yıllık süreçte pazar liderliği hedeflediği Türkiye pazarında ise gözleri dijital etkilerden koruyan teknolojisi ile beyaz yakalılarla büyüyecek. 1941 yılında Shoichi ve Shigeru Yamanaka kardeşler tarafından Tokyo'nun HOYA kasabasında kurulan ve küçük bir optik cam üreticiliğinden görüş teknolojileri alanında dünya devi olmaya kadar başarılı bir grafik çizen HOYA, bugün dünya optik cam pazarının yüzde 17'sini elinde bulunduruyor. Japon teknolojisi ışığında 70'i aşan patentli ürünle görme sorunlarına çözümler geliştiren HOYA, global pazarda kendi dizaynlarını, kaplamalarını ve hammaddelerini üreten iki firmadan biri olma özelliğini taşıyor. Ar-Ge'deki gücü ve teknolojisi ile ön planda olan firma özellikle kişiye özel olarak adlandırılan tasarımlarda ve kaplama alanında en ileri teknolojiyi geliştiriyor. Optik pazarında birçok ilke imza atan marka, dijitalleşen dünyada gelişen göz sorunlarına yönelik geliştirdiği smart ürünlerle de pazarı domine ediyor. Görüş teknolojileri alanında özellikle dijitalleşmenin artması ile birlikte optik pazarında farklı gereksinimler ortaya çıktığına değinen HOYA Türkiye CEO'su Suat Çam, günlük ortalama 15 saati bulabilen dijital ekran kullanımının göz yorgunluklarına neden olabileceğini belirtiyor. Çam, 'Optik sektöründe sürekli yeni teknolojiler geliştiriyor ve daha iyi görmenin yollarını araştırıyoruz" dedi.