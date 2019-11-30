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'SIFIR atık' yerine 'yan ürün' ifadesini kullanmayı tercih eden ve bu doğrultuda hizmet verdiği tüm müşterileriyle sıfır atığı amaçlayan İnteraktif Çevre, bu yaklaşımlarla birçok atığın yan ürün mantığıyla yeniden kullanılmasını amaçladığını açıkladı. Sıfır atık konusunda atılması gereken ilk adımın eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri olduğunu belirten İnteraktif Çevre Danışmanlık Genel Müdürü Volkan Ural, müşterilere özel eğitim programları oluşturduklarının altını çizdi. Sıfır Atık konusunda atılması gereken ilk adım: 'eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri'Türkiye'nin öncü gruplarından Kibar Holding ve Kuzey Amerika'nın önde gelen çevre şirketlerinden Heritage Environmental Services'ı bünyesinde bulunduran The Heritage Group'un ortaklığında kurulan İnteraktif Çevre ve Danışmanlık, sanayi şirketleri başta olmak üzere atık çıktısı olan tüm endüstrilere profesyonel Toplam Atık Yönetimi ve Çevre Danışmanlık hizmeti veriyor. İnteraktif Çevre, 2019 yılı başı itibariyle hizmet portföyüne 'Sıfır Atık Danışmanlığı'nı da eklediğini duyurdu. Kurulduğu günden bu yana Toplam Atık Yönetimi hizmeti verdiği tüm müşterilerinde yüzde 100 geri dönüşüm (Zero Landfill) hedefiyle sistemler kurup, bu çerçevede hizmet veren İnteraktif Çevre, Sıfır Atık Yönetmeliği'nin yayınlanmasıyla birlikte, mevcut operasyon işleyişi ve yasal gereklilikler arasında katma değerli bir alanda konumlanıyor.