‘Sıfır Atık Programı’ ile hurdadan milyon yarattı

BUGÜN NELER OLDU

Kurulduğu günden bu yana 4 milyon metrekareye yakın kapalı alanın elektrik taahhüt işini gerçekleştiren ORGE Enerji Elektrik Taahhüt AŞ, Türkiye'nin en büyük ve nitelikli elektrik taahhüt şirketlerinden biri... 2012'den bu yana halka açık olan ve bugün 600 kişiye istihdam sağlayan şirket, şimdi de "Sıfır Atık Projesi" ile hurdadan milyon yaratarak başka bir ilke imza attı. 2015 yılında başlayan ve bugün önemli bir büyüklüğe ulaşan 'ORGE Geri Dönüşüm Programı' kapsamında 200 ton atığı geri dönüşüm ile ekonomiye kazandırdıklarını belirten ORGE CEO'su Nevhan Gündüz, 2019 yılı için 1 milyon TL'ye yakın hurda geri dönüşüm geliri elde etmeyi hedeflediklerinin altını çiziyor. Sıfır Atık, literatürde "Olabildiğince az tüketerek ve az atık oluşturmak, atıkları kaynağında ayrı biriktirerek toplamak, ayrı toplanan atıkları ise geri kazanım yapmak ve bunun yanı sıra organik atıkları kompost ve gübre olarak kullanarak, düzenli depolamaya ve yakmaya hiç atık göndermemek" şeklinde tanımlanıyor. Ülkemizde ise atıkların yüzde 90'ı depolama alanlarına- vahşi yani izinsiz, doğaya ya da izinli düzenli depolama sahalarına-, yüzde 10'u da geri dönüşüm tesislerine gidiyor. Ülkemizin de içerisinde yer aldığı OECD ülkelerindeki ortalama ise yüzde 36 oranında geri dönüşüm ve kompostlama, yüzde 20 oranında enerji geri kazanımı amaçlı yakma, yüzde 42 oranında ise depolama olarak uygulanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçen "Sıfır Atık Projesi", 2018'de kanunlaşarak Temmuz 2019'da çıkan yönetmelik ile detaylı bir yasal çerçeveye kavuştu. "Sıfır Atık Projesi" kapsamında önemli çalışmalar yürüten ORGE Enerji Elektrik Taahhüt AŞ'nin uygulamaları ve çalışmaları konusunda ORGE CEO'su Nevhan Gündüz, şu bilgileri veriyor: "ORGE olarak 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında önemli çalışmalar yürütüyoruz. Faaliyetlerimiz sırasında temel sarf malzemelerimizden kablo, plastik boru, kablo makarası vb. kaynaklı hurda atıklar oluşuyor. Kablo örneğinden ilerlersek, sektör ortalamalarına göre ince çaplı kablolarda yüzde 4'e, kalın çaplı kablolarda yüzde 2'ye ulaşan oranlarda hurda oluşumu söz konusu olabiliyor. 2015 yılında başladığımız 'ORGE Geri Dönüşüm Programı' kapsamında, kabloların faaliyetlerimizde kullanılması mümkün olmayan hurda kısmının tamamına yakınını geri dönüşüm ile tekrar kazanıyoruz. Malzeme maliyetimizin yüzde 20 ila yüzde 30'unu oluşturan kablolar, plastik boru ve kablo makaralarından çıkan 200 ton atığı depolamak ya da yakmak yerine geri dönüşüm ile ekonomiye kazandırdık. Bu kapsamda 2019 yılı için bugüne kadar yaklaşık 45 tonu kablo kaynaklı 81 tonun üstünde atığın geri dönüşümünü gerçekleştirdik."