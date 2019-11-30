Türkiye 10 ayda 41 milyon yabancı ziyaretçiyi ağırladı

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BUGÜN NELER OLDU

, ilk 10 ayda, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 14.47 artışla 41 milyon turist ağırladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ocak-Ekim 2019 dönemi sınır giriş ve çıkış istatistiklerine göre, en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sırasıyla Rusya, Almanya ve İngiltere oldu. Bu dönemde Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında yüzde 16.94 artışla Rusya birinci, yüzde 11.88 artışla Almanya ikinci, yüzde 13.16 artışla İngiltere üçüncü oldu. İngiltere'yi Bulgaristan ve İran izledi.