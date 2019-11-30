Türkiye ihracatta dünyaya fark atıyor

BUGÜN NELER OLDU

SABAH'ın düzenlediği Türkiye 2023 Zirvesi'nde konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, küresel ekonomide yaşanan daralmaya dikkat çekerek, "Dünya ticaret örgütü en fazla ticaret yapan 50 ülkenin verilerini açıkladı. Buna göre dünya ihracatı 8 aylık süreçte 2.6 puan düşerken, Türkiye'nin ağustos sonu ihracatı ise 2.9 puan arttı. Bu raporda Türkiye'nin en çok ihracat yapan 50 ülke arasında 7'nci sıraya yükseldiği görülüyor" dedi. Bu dönemde ülke olarak iyi bir performans sergilediğimizi anlatan Bakan Pekcan, küresel ekonomideki gelişmelerden etkilenmemenin mümkün olmadığını kaydetti.Dünya ticaretinin son 18 yılını ve ticaret savaşlarını değerlendiren Bakan Pekcan, şu bilgileri verdi: "Çin 2000'de dünya ihracatından yüzde 10.3 pay alırken, 2018'de bu oran 12.9'a çıktı. Aynı dönemde ABD'nin payı yüzde 11.9'dan 8.6'ya, Japonya'nınki ise yüzde 6.6'dan 3.8'e kadar geriledi." Küresel ticaret savaşlarının arkasında yüksek teknolojik ürün ihracatının yattığını aktaran Bakan Pekcan, "2000'de ABD dünyaya 176 milyar dolarlık yüksek teknolojili ürün ihracatı yaptı. 2018'de aynı kategorideki satışları 110 milyar dolara düştü. Söz konusu dönemde Çin'in 49 milyar dolar olan satışları 10 kattan fazla artışla geçen yıl 504 milyar dolara çıktı. Çin'in yüksek teknolojili ihracatı Almanya, Amerika ve Japonya'nın toplam ihracatından 1.4 katı daha fazla" ifadelerini kullandı. Dünyada korumacılık önlemlerinin her geçen yıl arttığını anlatan Pekcan, "2017'de ülkemiz ihracatının 893 milyon dolarlık, 2018'de ise 7.3 milyarlık kısmı korumacılık önlemlerine tabi oldu. 2019'da bu rakamın 14.4 milyar dolara çıkması muhtemel. Dünya ticaret savaşları karşısında biz de güçlü bir mücadele veriyoruz" dedi. Türkiye'nin de üreticisini korumak üzere çalıştığını anlatan Bakan Pekcan, "En çok önlem alan ülkeler arasında Türkiye 3'üncü sırada. Biz de ithalatımızın 41 milyar dolarına, yani yaklaşık yüzde 19'una korumacılık önlemleri uyguluyoruz" diye konuştu.Zirveye katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a, SABAH Gazetesi İcra Kurulu Üyesi ve Reklam Genel Müdürü Ceyda Uzman tarafından plaket verildi.Gelişmekte olan ülkelerin Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarının artması gerektiğini belirten Pekcan, şunları anlattı: "Türkiye olarak büyümeye, Ar-Ge'ye, inovasyona ve teknolojiye yönelik yatırımlarımızı artırıyoruz. Dijitalleşme, sürdürülebilir büyümenin ana faktörüdür. Yüksek katma değerli ürün ihracatını artıracak önemli adımlar atıyoruz. Yaklaşık 20 yıldır ucuz ve esnek işgücüne sahip olan ülkeler büyürken artık Ar-Ge, inovasyona yatırım yapanlar kazanıyor. Biz de ihracattan aldığımız payı bu çerçevede büyütmek için çalışıyoruz. Ağustos ayında açıkladığımız ihracat ana planımızı da bu çerçevede çizdik."TÜRKIYE'NIN yüksek teknolojili ürün ihracatının son 10 yılda yüzde 3.5 arttığını belirten Pekcan, "Bunu artırmak için girişimlerde bulunuyoruz. Bununla ilgili ihtisas serbest bölgelerine, teknoloji odaklı yatırım yapmak için çalışıyoruz. Serbest bölgelerin ürün ihracatındaki payı yüzde 9. Bunu en kısa zamanda OECD ortalaması olan yüzde 14'e çekmeyi hedefliyoruz" dediİHRACAT ana planında 17 hedef ülke seçtiklerini aktaran Bakan Pekcan, "Bunları seçerken dünya gayrisafi hasılasından yüzde 60, dünya ihracatından yüzde 43, Türkiye'nin ihracatından yüzde 25 pay alan ve 4.2 milyarlık nüfusu oluşturan ülkeleri seçtik" dedi. Hedef sektörleri belirlerken de dünyada küresel ticareti artan, orta ve yüksek teknolojili ürünleri kapsayan sektörleri hedef aldıklarını söyleyen Pekcan, "Bu sektörlerde ihracatımızı binde 7.6'dan yüzde 1'e çekmeyi planlıyoruz. Hedef ülkelerde payımız binde 5. Bunu da yüzde 1'e çıkarmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.İHRACATI tabana yaymak için esnafı da sürece dahil etmeye çalıştıklarını anlatan Pekcan, "56 ilde, 67 ihracat destek ofisi kurduk. Bunu 81 ile yaymak için çalışıyoruz. Dijtalleşmeye ve otomasyona önem veriyoruz. Akıllı İhracat Platformu adını verdiğimiz bir yazılım üzerinde çalışıyoruz. İhracatçılarımıza vereceğimiz akıllı ihracat kimliği ile hangi ürünü nereye satabileceklerini görecekler. Dış temsilciliklerde yönetim bilgi merkezi kuruyoruz. Bütün müşavirlerimiz bu merkezden bilgi alabilecek" diye konuştu.