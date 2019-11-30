Türkiye’de toparlanma devam edecek

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Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, çoğu gelişen Avrupa ülkesinde büyümenin 2020'de yavaşlayacağını belirterek, "Batı Avrupa'daki yavaşlamaya karşı, Rusya ve Türkiye, yavaşlamanın dışındalar. Rusya için bunun nedeni Ulusal Projeler yavaş bir başlangıcın ardından hız kazanırken artan sermaye harcamaları olacak. Türkiye'de ise 2018 ortasında yaşanan kur krizi sonrasında gelen toparlanma hız kazanmayı sürdürecek" denildi. Türkiye'nin 2020'de daha fazla istikrar kazanabileceğini belirten Fitch ekonomideki toparlanma ve yeniden dengelenmenin süreceğini, büyümenin güçleneceğini, enflasyonun düşeceğini ve cari açığın kontrol altında kalacağını vurguladı. 2023'e kadar seçim olmadığına işaret eden Fitch, 2020'nin reformları uygulamak için bir fırsat sunduğunu bildirdi.