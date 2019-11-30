Ur-Ge ile verimlilik katlanacak

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Türk çelik sanayinin önemli bir alt sektörü olan bağlantı elemanları, 2023 yılı için belirlediği 1,5 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmak için firmalarının üç yıl boyunca birlikte hareket edeceği URGE projesine başladı. Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) ve Bağlantı Elemanları Sanayici ve İşadamları Derneği (BESİAD) ortaklığında başlatılan URGE projesini çok önemsediklerini belirten ÇİB Yönetim Kurulu Üyesi ve BESİAD Başkanı Mustafa Tecdelioğlu, hedef pazar olarak Avrupa Birliği'nin öne çıktığını ifade etti. Geçtiğimiz yıl miktar bazında 135 bin tonluk, değer bazında ise yaklaşık 500 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren bağlantı elemanları sektörü, Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlıyor. Sektörün ana pazarları Avrupa Birliği, Diğer Avrupa ve Kuzey Afrika olmakla birlikte miktar bazında en çok ihracat Almanya'ya gerçekleştiriliyor. Türkiye'nin bağlantı elemanları ihracatı her geçen yıl artış gösterse de dünyadaki payı miktarda henüz yüzde 1,3 civarında bulunuyor.Civata, somun, vida, pul, perçin ve rondela gibi sanayi için kritik önemi olan parçaları üreten Türk bağlantı elemanları sektörünün potansiyelinin çok güçlü olduğuna dikkat çeken Mustafa Tecdelioğlu, ihracatı daha da artırabilmek için Çelik İhracatçıları Birliği ile BESİAD'ın ortaklaşa başlattığı Bağlantı Elemanları URGE Projesi'nin Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandığını söyledi. URGE projesinin yol haritası olacak ihtiyaç analizi sonuç raporunun sunumu ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak amacıyla düzenlenen Çalıştay'da konuşan Tecdelioğlu, URGE projesine 36 firmanın dahil olduğunu ve bu firmaların 47 bin ton ihracat ile Türkiye'nin toplam bağlantı elemanları ihracatının yüzde 35'ini temsil ettiğini kaydetti. Tecdelioğlu, son anda başvuru yapan 4 firmanın da evraklarının Bakanlığa iletildiğini ve onaylanması durumunda sayının 40'a yükseleceğini söyledi.URGE projesinin ihtiyaç analizi raporu kapsamında, danışmanlık şirketi ve birlik çalışanlarıyla firmalara tek tek ziyaretler gerçekleştirip sorunlarını ve çözüm önerilerini dinleyip hedef pazarlarını tespit ettiklerini söyleyen Tecdelioğlu, "Avrupa Birliği öne çıkan birincil hedef pazarımız oldu." dedi. Tecdelioğlu, "Projeyi sektör ihracatını artırmaya katkı sunmasının yanında yeni pazarlara giriş, sektör bilinirliğini artırmak ve ticari istihbarat sağlamak konusunda da çok önemsiyoruz" dedi.