Konya Ahiliğe ev sahipliği yaptı

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Konya'da 27 Kasım'da başlayan ve ana medya sponsorluğunu Turkuvaz Medya Grubu'nun yaptığı Ahilik Fuarı ve İş Ahlakı Zirvesi dün sona erdi. 4 gün süren zirvede, iş ahlakı ve Ahilik bilimsel yönleriyle de incelendi. Konya Esnaf Odaları Birliği'ne (KONESOB) bağlı, el sanatları ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren odaların da stant açtığı zirvede, Ahilik teşkilatının medeniyetimizdeki yeri ve günümüze nasıl yansıdığını belirlemek amacıyla birçok panel ve konferans düzenlendi. Önceki gün zirveye katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ahiliğin önemine vurgu yaparak, "Ahilik kültürü insanı üretirken, satarken dürüst, güvenilir insan hukukuna uymayı şart koşan bir kültür" diye konuştu. Zirvenin oldukça verimli geçtiğini söyleyen KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, Ahilik ve iş ahlakının alanında uzman kişiler tarafından masaya yatırılarak atılacak adımların belirlendiğini söyledi. Karabacak, "Zirve çok verimli geçti. Ahilik fuarını da daha kapsamlı olarak her yıl düzenlemeye çalışacağız" dedi.