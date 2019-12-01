Son Dakika Haberi: Altın fiyatları son durum: Gram, tam, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları 2 Aralık 2019

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın ilk gününde en çok aratılan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere son dönemde global piyasada yaşadığı dengesiz grafikler nedeniyle döviz kurlarına olan güvenilirlik yatırımcılar tarafından oldukça azalmış durumda. Bu noktada da ekonomistler altını daha güvenli bir liman olarak görüyorlar. Ufak yatırımcılar gram ve çeyrek altın fiyatları ile ilgilenirken, yatırımlarını daha büyük gerçekleştiren vatandaşlar ise yarım, tam ve cumhuriyet altın fiyatları ile ilgileniyorlar. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? Sabah.com.tr olarak 2 Aralık Pazartesi gram, tam, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatlarını sizler için hazırladık…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 2 ARALIK PAZARTESİ GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

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