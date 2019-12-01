Yapı Kredi’de dümene Koç geçti

BUGÜN NELER OLDU

UNICREDIT ve Koç Topluluğu, Yapı Kredi Bankası ve Koç Finansal Hizmetler'deki payların devirleri ile aralarındaki ortaklık sözleşmesinin feshini kapsayan anlaşmaları imzaladı. İmzalanan anlaşmalar, her iki ortak lehine önemli maddeler içerirken, borsadaki küçük hissedarların ise mağduriyetine neden oldu.Yapılan anlaşmalarla Koç ile UniCredit arasındaki 17 yıllık iş ortaklığı sona erdi. Yapı Kredi Bankası'ndaki ortaklık yapısı ise yeniden düzenlendi. UniCredit ve Koç Topluluğu'nun yüzde 50-yüzde 50 ortak olduğu Koç Finansal Hizmetler'in tüm hisseleri Koç Topluluğu'na geçecek. Mevcut durumda Yapı Kredi'nin yüzde 81.90 hissesi Koç Finansal Hizmetler'e aitken, işlem sonrasında Koç Topluluğu, Yapı Kredi sermayesinin yüzde 9.04'üne doğrudan, yüzde 40.95'ine de Koç Finansal Hizmetler üzerinden dolaylı olarak sahip olacak. UniCredit ise Yapı Kredi sermayesinde doğrudan yüzde 31.93 pay sahibi olurken, Yapı Kredi'nin kalan yüzde 18.08 hissesi Borsa İstanbul'da işlem görmeye devam edecek. Anlaşma kapsamında Yapı Kredi Bankası hisseleri için 2.12 TL ile borsadaki fiyatı olan 2.40 TL'nin yüzde 11 altında değer biçildi. Borsada defter değerinin yarısından işlem gören Yapı Kredi Bankası'nın 0.45 çarpanla satılması akıllarda soru işareti doğurdu. Ayrıca Koç Holding'in çağrı zorunluluğundan da kurtulması yatırımcılar tarafından tepkiyle karşılandı. UniCredit ortaklık anlaşmasını feshetmesi nedeniyle Koç Holding'e 570 milyon TL fesih bedeli ödeyecek. UniCredit, Türkiye'de 2.5 yıl süreyle bir pay sahibi olamayacak. UniCredit Yapı Kredi'de sahip olduğu hisseleri 15 Kasım 2021 tarihine kadar, hızlandırılmış talep yöntemiyle piyasada satabilecek.- Koç ve UniCredit, Yapı Kredi hisselerine piyasa fiyatının yüzde 10 altında fiyat biçti.- Borsada defter değerinin yarısından işlem gören bankaya, bu kez 0.45 çarpan belirlenirken, piyasaya kötü mesaj verildi.- Koç Holding, Yapı Kredi'de doğrudan yüzde 9.02, dolaylı yüzde 40.97 paya sahip olacağından çağrı zorunluluğu olmayacak.- Koç Holding, UniCredit'ten 570 milyon TL sözleşme fesih bedeli alacak.- UniCredit, 15 Kasım 2021'e kadar piyasada hızlandırılmış talep yöntemiyle hisse satabilecek.- UniCredit kapanıştan sonra 2.5 yıl süreyle Türkiye'de bir bankada pay sahibi olamayacak.