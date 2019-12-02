6 milyar harcadık

Mağazaların kapılarında yüzde 70'e varan indirimli satış nedeniyle kuyrukların oluştuğu ve Türkiye'de 1 haftaya yayılan Black Friday Türkiye'deki ismiyle Efsane/ Şahane/Bereketli Cuma'da e-ticaret siteleri 5 milyar ciro yakaladı. Mağazalardaki satışlarla birlikte rakam 6 milyar lirayı buldu.

En fazla elektronik, hazır giyim ve ev aşyasının satıldığı etkinikte bazı sivil toplum kuruluşları aşırı tüketime 'Yeşil Cuma' adı altında takas önerisiyle karşı çıktı. Almanya'daki Amazon dağıtım merkezlerinde ise işçiler Efsane Cuma'da daha iyi ücret almak için grev yaptı. Doğuş Grubu çatısı altındaki Related Digital bu yıl kampanyalarla ilgili 92 milyon e-posta gönderdi. Bu sayı geçtiğimiz yıl 65 milyondu. Bu yıl satın alınan ürün sayısı yüzde 45 arttı. Geçen yıl 1 milyon 564 bin olan satılan ürün sayısı, bu yıl 2 milyon 265 bine ulaştı. Kullanıcıların büyük bir çoğunluğu sipariş için 00:00-01:00 saat aralığını bekledi.







ABD'DE SATIŞ REKORU

Black Friday'in doğduğu topraklar olan ABD'de ise 7.4 milyar dolarla satış rekoru kırıldı. 2018'deki Siber Pazartesi'de yapılan 7.9 milyar dolarlık satıştan sonra ABD'deki en yüksek tek günlük satış oldu. TOBB E-Ticaret Meclisi Başkanı aynı zamanda Gittigidiyor Genel Müdürü Öget Kantarcı özellikle elektronik ürünlere ciddi bir talep olduğunu, e-ticaret sitelerinin ciro rekorları kırdığını söyledi. Tüketicilerin bu yıl kampanyalara yoğun ilgi gösterdiğini vurgulayan Kantarcı, "Satışlarımız geçen yılki Süper Cuma'yı ikiye katladı ve GittiGidiyor tarihinin günlük satış rekorunu kırdık. Sektörün geçen yılı ikiye katlayıp 5 milyarı yakaladığını düşünüyoruz" dedi. Türkiye'deki kampanyalı satış süresinin uzaması ve yoğun iletişimin tüketiciyi yorduğunu vurgulayan Kantarcı, gelecek yıl negatif geribildirimlerden ders alınacağını kaydetti.



PİYASANIN DENGESİNİ BOZDU

Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, mağaza ve AVM ziyaretlerinin arttığını ancak indirimlerin bir aya yayılmasının mağaza cirolarına negatif yansıdığını söyledi. Öncel, "Sezon sonu indirimleri aksadı. İnsanlar alışverişlerini bugüne sıkıştırdı. Dolayısıyla piyasanın dengesini bozdu" dedi.



AVM 6 MİLYON TL DAĞITTI

Ünlü bir spor giyim markasının 2 bin 500 liralık ayakkabıyı bin 500 liraya indirdiği mağazasında geceden kuyruğa giren vatandaşlar, sınırlı sayıda satışa sunulan ayakkabılar için birbirleriyle yarışırken bir AVM'nin yapılan alışverişin yüzde 70'ini müşterilerine geri ödediği kampanya nedeniyle kapısından 100 bin kişi giriş yaptı. AVM kampanya çerçevesinde 6 milyon TL dağıttı.



OLAĞANÜSTÜ ÇABA SARFEDİYORUZ

Sipariş teslimlerinin bir aya kadar çıktığı alışveriş etkinliği ile ilgili konuşan Türkiye Kargo, Kurye ve Lojistik İşletmecileri Derneği Başkanı Aslan Kut, kasımda hem e-ticaret firmalarının hem de kargo sektörü oyuncularının planlamasının çok üzerinde bir talep ve satış hacmi gerçekleştiğini söyledi. Kut, "Kısa süreli gecikmelerle de olsa kargoların hızlı teslimi için olağanüstü bir çaba sarf ediyoruz" dedi.

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