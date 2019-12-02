Alibaba tekstili dünyaya açacak

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İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (İHKİB) 15 bin üyesi küresel çevrimiçi pazar yeri olan Alibaba Group bünyesindeki AliExpress'in ekosistemi ve altyapısından yararlanarak ürünlerini dünyaya ihraç edebilecek. Çözüm ortağı İhracatname ise Aliexpress'te mağaza açmak isteyen satıcılara platforma kayıttan ürünlerin mağazaya yüklenmesine dek geçen bütün süreçte ücretsiz olarak rehberlik edecek. İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, sektörün 17.6 milyar dolarlık toplam ihracatının içinde yüzde 2'lik pay alan e-ticaretin payını bu hamleyle 2023'e kadar yüzde 5'e çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Dünyada e-ihracat pazarının hızla büyüdüğüne dikkat çeken Gültepe, "2016'da 401 milyar dolar olan küresel e-ihracatın 2020'de 994 milyar dolara çıkacağı tahmin ediliyor. Özellikle Rusya, Ortadoğu ve Avrupa'da AliExpress'teki tüketici profili, e-ihracat konusunda firmalarımıza önemli avantajlar sağlıyor. Şirketlerinin büyüklüklerine bakmaksızın mikro girişimcilerimiz bile dünyanın en ücra köşesine doğrudan perakende satış yapabilecek" dedi.AliExpress Global Tüketici ve Pazar Operasyon Direktörü Cheer Zhang ise, Türkiye'deki girişimcilik ruhundan çok etkilendiklerini, Türkiye'nin jeopolitik konumunu da kullnarak verimli bir ticaret yapmak istediklerini söyledi. Zhang, "Türkiye'deki KOBİ'lerin AliExpress üzerinden yurt dışına açılmasında hedeflediğimiz ana pazarlar arasında Rusya, Avrupa ve Ortadoğu yer alıyor. Ayrıca, ABD ve Brezilya, Şili gibi Kuzey ve Güney Amerika ülkelerinde de önemli bir potansiyel olduğunu görüyoruz" diye konuştu. AliExpress Bölgesel İş Geliştirme Yöneticisi Yaman Alpata, "AliExpress'te Türkiye'den tüm girişimciler, markalar ya da perakendeciler basit birkaç belge ile ücretsiz bir şekilde mağaza açabiliyor" dedi.