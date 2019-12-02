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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan açıklaması! 2020 ?

ile ilgili haberi geldi. 2020 yılından itibaren geçerli olacak asgari ücret zammını belirlemek için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk asgari ücret ile ilgili, "Asgari Ücret Tespit Komisyonunun hem işçi hem de işveren bakış açısını dikkate alıp ortak noktada buluşması temel gayemiz. Alt sınırı daha ideal bir noktaya getirmek istiyoruz" dedi. Söz konusu haber sonrası asgari ücretin nasıl belirleneceğini merak eden vatandaşlar internet üzerinden 'asgari ücret ne kadar olacak?' '2020 ' sorgulamalarını hızlandırdı. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 2.12.2019 14:43 Güncelleme Tarihi: 2.12.2019 14:45
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan son dakika asgari ücret açıklaması! 2020 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği zammı ile ilgili gelişmesi yaşandı. Tespit komisyonu yeni asgari ücretin belirlenmesi için işçi, işveren ve hükümet temsilcilerince toplandı. 7 milyon kişiyi direkt olarak etkileyecek olan zam oranı ile ilgili vatandaşlar asgari ücret ne kadar olacak? 2020 sorularının yanıtlarını internet üzerinden araştırıyor.

BAKAN ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK'TAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun hem işçi hem de işveren bakış açısını dikkate alıp ortak noktada buluşması temel gayemiz. Asgari ücretin sosyal ve ekonomik konjonktür ile uyumlu, kalkınmaya ve verimliliğe katkı verecek şekilde belirlenmesi önem arz etmekte. Temel meselemiz istihdamı korumak olmalı. Buna ulaşılması da tüm sosyal tarafların güçlü işbirliği ile mümkün. Biz burada komisyonun 2. toplantısını Türk-İş'in, 3. toplantısını ise TİSK'in ev sahipliğinde yapacağız. Aralık ayının sonunda bakanlıkta yapılacak toplantı ile de 1 ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girecek asgari ücreti açıklıyor olacağız.

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