Bakan Albayrak'tan flaş 'büyüme' açıklaması

Bugün açıklanan 3. çeyrek büyüme rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Çeyreklik bazda büyümelerin ardından 3. çeyrekte ekonomimiz, yıllık bazda da büyümeye geçti." dedi.

Bakan Albayrak Twitter'dan şu açıklamaları yaptı;

3. ÇEYREKTE EKONOMİMİZ, YILLIK BAZDA DA BÜYÜMEYE GEÇTİ

Çeyreklik bazda büyümelerin ardından 3. çeyrekte ekonomimiz, yıllık bazda da büyümeye geçti. Dengelenme dönemi başarısı ile maliyetlerde sağlanan düşüş, artan güven endeksleri ve değişim sürecinin etkileri ile sanayide gelen yıllık bazda büyümeyi önemli görüyoruz.

ÜRETİM VE İSTİHDAM ODAKLI SEKTÖRLERİ GÜÇLENDİRMEYE ODAKLANACAĞIZ

4. çeyreğe ilişkin öncü göstergeler, büyüme ivmemizin artmaya devam ettiğini gösteriyor. %5'lik büyüme hedefimiz için sanayi katma değerini artırmaya, özellikle yatırımlar tarafındaki toparlanmayı hızlandırmaya, üretim ve istihdam odaklı sektörleri güçlendirmeye odaklanacağız.

Çeyreklik bazda büyümelerin ardından 3. çeyrekte ekonomimiz, yıllık bazda da büyümeye geçti.



Dengelenme dönemi başarısı ile maliyetlerde sağlanan düşüş, artan güven endeksleri ve değişim sürecinin etkileri ile sanayide gelen yıllık bazda büyümeyi önemli görüyoruz. — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) December 2, 2019