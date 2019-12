Davraz’a 12 milyon TL'lik yatırımla 1 milyon ziyaretçi hedefi

Isparta'da her yıl yüz binlerce ziyaretçiyi bölgeye çeken Davraz Kayak Merkezi, yapılan yaklaşık 12 milyon liralık yatırımla yeni sezona hazır hale getirildi. Yapılan günübirlik tesisle 1 milyon ziyaretçinin çekilmesi hedeflenirken, yaklaşık 45 bin metrekarelik alana da gül ve lavanta ekildi.

Türkiye'nin kar kalitesi bakamından sayılı merkezleri arasında gösterilen Akdeniz'in incisi Davraz Kayak Merkezi, son dönemde yapılan yeni yatırımlarla kış sezonuna hazır hale getirildi. Isparta şehir merkezine 26 kilometre uzaklıktaki kayak merkezi Antalya'ya yakınlığıyla ayrı bir avantaja sahip olurken, kayakçılara sunduğu eşsiz Eğirdir Gölü manzarasıyla da gelenleri adeta cezbediyor. Davraz Kayak Merkezi'nde doğal dokunun yumuşaklığı ve kar kalitesi ile yeni başlayan kayakçılara tehlikesiz rotalar, profesyonel kayakçılara ise ortalama 8 ila 10 kilometreye ulaşan benzersiz parkurlar sunuluyor. Davraz'da amatör veya profesyonel tüm kayakçılara kuzey disiplini, Alp disiplini, tur kayağı ve snowboard yapma imkanı sunuluyor.

Davraz'da bu yıl tamamlanan ve bünyesinde açık ve kapalı restoran, ticari alanlar, kayak odası ve birçok sosyal alanı barındıran toplam 4 bin metrekare kapalı alana sahip günübirlikçi sosyal tesisleri ise 4 Aralık günü ihale usulü ile kiralanacak. Yeni tesis ihalesinin Isparta İl Özel İdaresi yerleşkesinde bulunan Davraz Turizm Merkezi Hizmet Birliği Başkanlığında saat 11.00'de gerçekleştirileceği açıklandı.



Davraz'da hedef '1 milyon ziyaretçi'

Her yıl sezonda yüz binlerce ziyaretçi ağırlayan Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde mevcut tesislere ek olarak günübirlikçiler için tasarlanan yeni yaşam alanı ve sosyal tesisler de tamamlandı. Yapılan çalışmalarla ilgili konuşan Isparta İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu, "Isparta'nın göz bebeği Davrazımıza yılda yaklaşık 600 bin ziyaretçi gelmekte. Bu ziyaretçilerin bir kısmı otellerde konaklarken, bir kısmının da maalesef kullanabileceği bir tesis yoktu. Bu yıl günübirlik bir tesis inşa ettik. Bu tesisimiz, inşallah bu sezonda faaliyete geçecek. Yapmış olduğumuz günübirlik tesisimizin Davraz'a gelecek olan 300-400 bin ziyaretçiye hitap edeceğini düşünüyoruz. Bu sezon için hedefimiz yaklaşık 1 milyon ziyaretçi" dedi.

Zadeoğlu, yeni tesislerin yaklaşık 10-12 milyon liralık maliyetle inşa edildiğini anlatarak, "Yaklaşık 4 bin metrekarelik kapalı bir alanda tesis kurduk. Bize yaklaşık 10-12 milyon lira civarında bir maliyeti oldu. Davrazımıza bu tesisi kazandırmakla ziyaretçi sayısının daha da artacağını ümit ediyoruz. Bunun yanında Davraz'da yıllardır yaşadığımız bir sorun vardı, bunu da önümüzdeki süreçte çözmeyi amaçlıyoruz. Davraz'da saatte yaklaşık 800 kişi alan mekanik bir tesisimiz vardı, şu an bir mekanik tesis daha yapıyoruz ki seneye inşallah onu da bitireceğiz. İhalesi yapıldı, süreci devam ediyor, önümüzdeki yıl tamamlanması hedefleniyor. Bu tesisimiz, öbür tesisimizden iki kat daha uzun olmasına rağmen saatte bin 500 kişiyi taşıyacağını ümit ediyoruz. Böylelikle oradaki tesis başında oluşan uzun kuyruklardan misafirlerimizi kurtarmış olacağız" diye konuştu.



"Gül ve lavantanın sezonunu Eylül ve Ekim aylarına kadar uzatmış olacağız"

"Davraz ile ilgili tesislerin yanı sıra, önemli başka çalışmalar da yapıyoruz" diyerek sözlerini sürdüren Genel Sekreter Mahmut Zadeoğlu, "Ispartamızın önemli değerleri olan gül ve lavantanın sezonunu uzatma adına da burada bir çalışma yaptık. Yaklaşık 45 bin metrekarelik bir alanda hem gül hem de lavanta ektik ki, bununla birlikte gül ve lavantanın sezonunu Eylül ve Ekim aylarına kadar uzatmış olacağız. Böylelikle Davrazımızı hem yazın hem de kışın misafirlerimize açacağız, herkesi orada en iyi şekilde ağırlamaya çalışacağız" şeklinde konuştu.



"Spor Toto ve Özel İdare ortaklığıyla 750 kişilik yeni spor salonu yaptık"

Davraz'ın daha önce önemli futbol kulüplerine de ev sahipliği yaptığını anımsatan Zadeoğlu şöyle devam etti:

"Önceleri spor kulüpleri, özellikle de futbol takımları Davraz'a gelerek burada kamp yapıyorlardı. Şimdi inşa etmiş olduğumuz spor salonu ile birlikte misafirlerimiz buralara da geleceklerdir. Tesislerin yanı sıra buraya 750 kişi oturma kapasiteli bir salon inşa ettik. Spor Toto ve Özel İdare ortaklığıyla yaptık. O da önümüzdeki günlerde bitecek inşallah. Böylelikle hem futbol takımlarımıza hem de diğer spor branşlarında kulüplerimize ev sahipliği yapmış olacağız."

Davraz'a yapılan asfalt yol çalışması ile hem ulaşım hem de sportif faaliyetlere katkı sunulduğuna dikkat çeken Zadeoğlu, "Bir diğer yaptığımız çalışma ise yol konusunda oldu. Bugüne kadar Davraz Kayak Merkezi yolu statik kaplamaydı. Özellikle otelcilerimiz ve misafirlerden gelen talepler üzerine bu yolu da asfalta kavuşturduk. Geçen sene, buraya bisiklet yolu için de talepler gelmişti. Bu yol, hem normal ziyaretçiler hem de bisiklet sporunu yapanlar için güzel bir yol olmuş oldu" dedi.



"Türkiye'deki başka bir yerde bunu görme şansı pek yoktur"

Davraz'ın özellikle kayak sporu için eşi benzeri olmayan bir yer olduğuna dikkat çeken Zadeoğlu, "Davraz, gerçekten kayak sporu ile ilgilenenler için bulunmayacak bir yer. 14 ayrı kayak pistimizin toplam uzunluğu 25 kilometre ve en uzunu 5 ila 10 kilometreden oluşuyor. Bunun diğer merkezlerden ayıran en önemli özellik olduğunu bizlere misafirlerimiz kendileri söylüyorlar; 'Burası, Türkiye'nin en uzun pistlerinden biri'. Bu açıdan Davraz, hem sporcular, hem günübirlikçiler hem de karın kalitesi açısından baktığınız zaman eşsiz bir yer. Telesiyejden iniyorsunuz hem karı görüyorsunuz hem de Eğirdir Gölü manzarasını görüyorsunuz. Türkiye'deki başka bir yerde bunu görme şansı pek yoktur" ifadelerini kullandı.



"Davet yapmaya çekiniyorduk"

"Bugüne kadar tesislerimiz yeterli olmadığı için böyle iddialı davetler yapamıyorduk" diyen Zadeoğlu, "İnanın telesiyej ve günübirlik ziyaretçiler için yeterli bir alan olmadığı için davet yapmaya çekiniyorduk ama bu tesislerimizle birlikte artık herkes gönül rahatlığıyla burayı ziyaret edebilirler" dedi.



"Davraz'a gelen yamaç paraşütçüler için de gerekli düzenleme sağlanacak"

Davraz Kayak Merkezi'nde geçtiğimiz yıllarda başlatılan eşsiz manzaradaki yamaç paraşütü sporu ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Zadeoğlu, "Yamaç paraşütçü arkadaşlarımız geçtiğimiz yıllarda bizden zirveye çıkış için bir yol düzenlemesi istemişlerdi ama bunu şehirdeki diğer öncelikli çalışmalar dolayısıyla yapamamıştık. Ama bu yıl da talep edilen yolu yapıp, yamaç paraşütü sporcularının istedikleri imkanları da onlara sağlayacağız" dedi.

Zadeoğlu son olarak yaptığı davette, "Herkesi gül ve lavanta şehri olan Ispartamızın yanında Davraz Kayak Merkezimize de bekliyoruz" dedi.

