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Kredi faiz oranlarında son durum! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Aralık ayına gelinmesiyle birlikte tekrar gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer almaya başladı. İhtiyaçlarını gidermek, borçlarını kapatmak ya da ev ve otomobil sahibi olmak isteyen kişiler bankaların en güncel ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranlarını gün-gün takip ediyor. Uzmanlar vatandaşların talep ettiği kredi faiz oranlarındaki indirimlerin bankalar tarafından önümüzdeki aylarda gerçekleştirilebileceğini belirterek geçtiğimiz aylarda olduğu yeni bir rekor kredi kullanımı dönemine girilebileceğini belirtiyor. Peki kredi faiz oranları ne kadar? Bu kapsamda biz de , Akbank, Garanti, Halkbank, Vakıfbank başta olmak üzere tüm bankaların güncel kredi faiz oranlarını listeledik. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 2.12.2019 11:18
Kredi faiz oranlarında son durum! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Merkez Bankası'nın politika faizi indirimleriyle tetiklenen kredi faiz oranlarında yeni bir düşüş yaşanır mı? Vatandaşlar bu sorunun yanıtını arıyor. Uzmanlar kış ayına girilmesiyle birlikte ihtiyaçların artacağını ve bankaların da buna göre kampanyalar düzenleyebileceğini ifade ediyor. Kendileri açısından en uygun seçeneğe ulaşmak isteyen bireyler de konuyla ilgili internet üzerinden ne kadar? 2020 ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları araştırmalarını sürdürüyor.

İşte Ziraat Bankası, Akbank, Halkbank, Vakıfbank, Garanti Bankası ve diğer bankaların ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

Tüketici kredisi: 1.17
: 1.19
Konut kredisi: 0.99

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Kredi faiz oranlarında son durum! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?
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