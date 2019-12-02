Milyonların gözü asgari ücrette

BUGÜN NELER OLDU

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri bugün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Asgari ücretli, 2020 yılında ne kadar ücret alacağını merak ederken, geçen yıl yüzde 26'yla enflasyonun üzerinde zam yapıldı. Zamla beraber asgari ücret 2.020 lira oldu. Brüt asgari ücret ise 2 bin 558 lira olarak ortaya çıktı.Bugünkü toplantıda, işçi ile işveren temsilcileri talep ve görüşlerini sunacak. Türkİş, önceki yıllardan farklı olarak asgari ücret konusunda Hak-İş ve DİSK ile görüş alışverişinde bulundu. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, bir kişinin yaşam maliyetinin 2 bin 578 lira olduğunu belirterek, yeni asgari ücrette bu rakamın göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi. İşveren tarafını temsil eden TİSK yönetimi de yatırım, üretim, ihracat, istihdam zincirindeki halkalardan her birini eşit derecede önemli gördüklerini ifade ederek, işçiler kadar işverenin de düşünülmesi gerektiği görüşünü paylaştı.Asgari Ücret Tespit Komisyonu yasa gereği işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşuyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında gerçekleştirilen ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlıkta yapacak.