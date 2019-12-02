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Sebze-meyvede fiyat oyunu bitiyor

Hal kayıt sistemi için geri sayım başladı. Komisyoncular 1 Ocak 2020 itibarıyla e-belge uygulamalarına dahil olacak. Fiyatlar anlık izlenecek

HAZAL ATEŞ HAZAL ATEŞ Ekonomi
Giriş Tarihi: 2.12.2019
Sebze-meyvede fiyat oyunu bitiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 'sebze ve meyve fiyatlarında manipülasyonların anlık izlenebileceğini' vurguladığı e-belge uygulaması için geri sayım başladı. Yeni sistem doğrudan 15 bin komisyoncu tüccarı ilgilendiriyor.

1 OCAK'TA BAŞLIYOR
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, sebze ve meyve ticaretinde kayıt dışılıkla mücadele amacıyla hal kayıt sisteminin etkinliğinin artırıldığını belirterek, bu yıl bildirim sayısının yaklaşık 120 milyona ulaştığını söyledi.
Bakan Pekcan, "Sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden komisyoncu ve tüccarların e-fatura, e-sevk irsaliyesi ve e-müstahsil makbuzu sistemleri 1 Ocak itibarıyla kullanmaları zorunlu hale geldi" dedi.

MOBİL DÖNEM
Gelecek yıldan itibaren marketlerdeki fiyatları karşılaştırmayı kolaylaştıracak yeni uygulamalar da devreye giriyor. Bu kapsamda fiyat rekabetini artıracak internet tabanlı bilgi işlem altyapısı kurulacak. Oluşturulacak mobil uygulama sayesinde vatandaşlara marketlerdeki fiyatları karşılaştırma olanağı tanınacak. Böylece, yerel marketlerdeki fiyatlar vatandaşın bilgisine sunulacak. Ayrıca gıda enflasyonunu düşürmek amacıyla üreticilere bankalar aracılığıyla finansman da sağlanacak.

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Sebze-meyvede fiyat oyunu bitiyor
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