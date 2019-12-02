Son Dakika Haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 3 Aralık Salı gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri ve anlık değişimler vatandaşların yakın markajında bulunuyor. Ülkemizde başta olmak üzere global piyasalarda da ekonomistler tarafından bir numaralı yatırım aracı olarak görülen altın, dün düşüş eğiliminde bulunuyordu. Hal böyleyken, ufak yatırımcılar gram ve çeyrek altın ile ilgilenirken, büyük yatırımcılar ise yarım, tam ve cumhuriyet altın fiyatları ile ilgileniyorlar. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? Sabah.com.tr olarak 3 Aralık Pazartesi gram, tam, yarım, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatlarını sizler için hazırladık…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU? 3 ARALIK SALI GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

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