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: bugün ne kadar, kaç TL? 3 Aralık Salı gram, tam, yarım ve fiyatları

ile ilgili son dakika gelişmeleri ve değişimleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Döviz kurlarında son dönem yaşanan inişli çıkışlı grafikler yatırımcının daha çok altına yönelmesine neden oluyor. Gün içerisinde sıklıkla ‘altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu’ aratmaları yapılıyor. Bu noktada yatırımlarını yapmış veya yapmak isteyen pek çok vatandaş konuyla ilgili uzman analizlerini takip ediyorlar. Global piyasada bir numaraları yatırım aracı olarak görülen altın, döviz kurlarının aksine daha güvenilir bir liman olarak görülüyor. Peki, gram, tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet altın fiyatları bugün ne kadar? Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili son dakika gelişmelerini ve tüm bu soruların yanıtlarını sizler için hazırladık…

Giriş Tarihi: 3.12.2019 07:11
Son Dakika Haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 3 Aralık Salı gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri ve anlık değişimler vatandaşların yakın markajında bulunuyor. Ülkemizde başta olmak üzere global piyasalarda da ekonomistler tarafından bir numaralı yatırım aracı olarak görülen altın, dün düşüş eğiliminde bulunuyordu. Hal böyleyken, ufak yatırımcılar gram ve çeyrek altın ile ilgilenirken, büyük yatırımcılar ise yarım, tam ve cumhuriyet altın fiyatları ile ilgileniyorlar. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? Sabah.com.tr olarak 3 Aralık Pazartesi gram, tam, yarım, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatlarını sizler için hazırladık…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU? 3 ARALIK SALI GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Haberimizin içeriğinden uzman yorumları ile beraber 3 Aralık 2019 Salı gününe ilişkin güncel ve canlı son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile anbean takip işleminizi yapabilirsiniz.

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