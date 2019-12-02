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Son Dakika Haber: son durum: Gram, tam, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları 2 Aralık 2019 Pazartesi

ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son dönemde döviz kurlarında yaşanan inişli çıkışlı grafik, yatırım yapmak isteyen vatandaşların daha çok altına yönelmesine neden oldu. Gün içerisinde sıklıkla ‘altın fiyatları bugün ne kadar’ araştırmaların odağı oluyor. Sadece ülkemizde değil dünyada da bir numaralı yatırım aracı olan altın, ekonomistler tarafından şu sıralar daha güvenilir ve kazançlı bir liman olarak görülüyor. Peki, gram, tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet altın fiyatları bugün ne kadar? Sabah.com.tr olarak bu soruların yanıtlarını sizler için hazırladık…

Giriş Tarihi: 2.12.2019 08:07 Güncelleme Tarihi: 2.12.2019 08:08
Son Dakika Haber: Altın fiyatları son durum: Gram, tam, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları 2 Aralık 2019 Pazartesi

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın ilk gününde en çok aratılan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere son dönemde global piyasada yaşadığı dengesiz grafikler nedeniyle döviz kurlarına olan güvenilirlik yatırımcılar tarafından oldukça azalmış durumda. Bu noktada da ekonomistler altını daha güvenli bir liman olarak görüyorlar. Ufak yatırımcılar gram ve çeyrek altın fiyatları ile ilgilenirken, yatırımlarını daha büyük gerçekleştiren vatandaşlar ise yarım, tam ve cumhuriyet altın fiyatları ile ilgileniyorlar. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? Sabah.com.tr olarak 2 Aralık Pazartesi gram, tam, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatlarını sizler için hazırladık…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 2 ARALIK PAZARTESİ GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Haberimizin içeriğinden uzman yorumları ile beraber 2 Aralık 2019 Pazartesi gününe ilişkin güncel ve canlı son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile anbean takip işleminizi yapabilirsiniz.

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Son Dakika Haber: Altın fiyatları son durum: Gram, tam, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları 2 Aralık 2019 Pazartesi
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