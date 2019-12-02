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Hak-İş'ten son dakika asgari ücret açıklaması! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor...

HAK - İŞ konfederasyonu Genel Başkanı 'dan toplantısı öncesinde bir son dakika açıklaması yaptı. Milyonlarca işçi tarafında sonuçları merakla beklenen toplantının öncesinde yapılan bu açıklama asgari ücretli milyonlarca işçi tarafından ilgiyle takip edildi. Başkan Arslan açıklamasında kendi asgari ücret tekliflerine de değinirken, önemli detayları da aktardı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

DHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 2.12.2019 08:07 Güncelleme Tarihi: 2.12.2019 08:07
Hak-İş'ten son dakika asgari ücret açıklaması! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor...

HAK - İŞ konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesinde bir son dakika açıklamasında bulundu. Asgari ücretle çalışan milyonlarca işçinin merakla beklediği toplantının öncesinde yapılan açıklamada kendi sunacakları teklife de değinen Başkan Arslan açıklaması asgari ücretli işçiler tarafından yoğun ilgiyle takip edildi. HAK - İŞ konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan açıklamasında önemli detaylara da değindi. İşte son dakika haberinin detayları...

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Hak-İş'ten son dakika asgari ücret açıklaması! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor...
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