Hak-İş'ten son dakika asgari ücret açıklaması! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor...

HAK - İŞ konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesinde bir son dakika açıklamasında bulundu. Asgari ücretle çalışan milyonlarca işçinin merakla beklediği toplantının öncesinde yapılan açıklamada kendi sunacakları teklife de değinen Başkan Arslan açıklaması asgari ücretli işçiler tarafından yoğun ilgiyle takip edildi. HAK - İŞ konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan açıklamasında önemli detaylara da değindi. İşte son dakika haberinin detayları...