TEFE TÜFE Kasım ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? 2019 Kasım ayı enflasyon tahmini nedir?

Piyasalar gözlerini 2019 TEFE TÜFE Kasım ayı enflasyon oranlarına çevirdi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan geçen ayın enflasyonu yıllık bazda 8,55'e geriledi. Kamuoyu tarafından önemle beklenen enflasyon rakamları için geri sayım sürüyor. Hal böyle olunca '' TEFE TÜFE Kasım ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?'' sorusuna yanıt aranıyor. Oranlar belli olduktan sonra kira artış rakamları da araştırılmaya başlanacak. Peki 2019 TEFE TÜFE Kasım ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? İşte, Kasım ayı enflasyon tahmini!

KASIM AYI ENLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Vatandaşların merakla beklediği Kasım ayı enflasyon oranları 3 Aralık Salı günü açıklanacak. Enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından kira artış oranları da belli olacak.

2019 KASIM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), yüzde 0,75 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Aralık Salı günü açıklanacak kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi,14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomislerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,75 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 0,24, en yüksek yüzde 0,96 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2019 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 11,99 olarak belirlendi.

Yıl sonu enflasyon beklentilerinin en düşüğü yüzde 10,70, en yükseği yüzde 12,52 oldu.

Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,75) göre, bir önceki ay yüzde 8,55 olan yıllık enflasyonun yüzde 10,97'ye çıkacağı hesaplanıyor.

Enflasyon ekimde bir önceki aya göre yüzde 2 artış göstermişti.