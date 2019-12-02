Uygunsuz ürünlere 4.6 milyon lira ceza

BUGÜN NELER OLDU

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın sorumluluğundaki ürünlerden 48 bin 872'si bu yıl ocak-eylül döneminde denetlenirken, bunlardan uygunsuz bulunanlara 4.6 milyon liralık ceza uygulandı. Bakanlığın Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan asansörler, basınçlı ekipmanlar ve gaz yakan cihazlar gibi ürünler denetime tabi tutuluyor. Bakanlık verilerine göre, ürünlerin 15 bin 100'ü, mevzuatlara aykırı bulunurken, 475 farklı ürün teste gönderildi ve 125 farklı marka ve modeldeki ürüne toplatma kararı verildi. Öte yandan 2 bin 147 üründe uygunsuzluğun giderilmesi için süre tanınırken, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri sonucunda toplam 4 milyon 573 bin 892 liralık ceza uygulandı.