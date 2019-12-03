Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > 135 bin çiftçiye arazi müjdesi

135 bin çiftçiye arazi müjdesi

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK Ekonomi
Giriş Tarihi: 3.12.2019
135 bin çiftçiye arazi müjdesi
BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yerelden kalkınma olmazsa ulusal anlamda kalkınmayı başaramayız" talimatıyla yerelde kalkınmanın yeni adımı Yozgat'ta trüf mantarı ormanı ile atılırken, birçok özel ürün için de düğmeye basıldı. Bu kapsamda Hazine taşınmazlarını tarım amaçlı işletmek için başvuran 180 bin çiftçiden arazi tahsisi için bekleyen 135 binine ilişkin süreç hızlandırılacak. Tıbbi, aromatik bitkiler ile süs bitkileri ve ceviz, badem, antep fıstığı ile zeytin üretimine milyonlarca metrekare arazi tahsis edilecek. Bugüne kadar 45 bin üreticiye 493 milyon metrekare arazi tahsisi gerçekleşti.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
135 bin çiftçiye arazi müjdesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN