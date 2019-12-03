135 bin çiftçiye arazi müjdesi

BUGÜN NELER OLDU

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yerelden kalkınma olmazsa ulusal anlamda kalkınmayı başaramayız" talimatıyla yerelde kalkınmanın yeni adımı Yozgat'ta trüf mantarı ormanı ile atılırken, birçok özel ürün için de düğmeye basıldı. Bu kapsamda Hazine taşınmazlarını tarım amaçlı işletmek için başvuran 180 bin çiftçiden arazi tahsisi için bekleyen 135 binine ilişkin süreç hızlandırılacak. Tıbbi, aromatik bitkiler ile süs bitkileri ve ceviz, badem, antep fıstığı ile zeytin üretimine milyonlarca metrekare arazi tahsis edilecek. Bugüne kadar 45 bin üreticiye 493 milyon metrekare arazi tahsisi gerçekleşti.