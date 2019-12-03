Atak ve Gökbey’in motoru 2020’de hazır

Son 15 yılda savunma ve havacılık sektöründe atağa kalkan Türkiye, bu alanda dünya markası olma iddiasını sürdürüyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin kimseye sormadan operasyonlar gerçekleştirebilmesinin tam bağımsızlık anlamına geldiğini belirterek, TEI'de üzerinde çalışılan Atak ve Gökbey'de kullanılmak üzere geliştirilen motorun önümüzdeki yıl sonunda hazır olacağını söyledi. Yerli uçağın 2023'te hangardan çıkacağını da belirten Demir, TSK envanterine 2028-2029 yıllarında girmesinin planlandığını ifade etti.







İŞARET FİŞEĞİ OLDU

Barış Pınarı Harekâtı akabinde muhtelif ülkelerden açıklamalar geldiğini kaydeden Demir, "Doğrudan ambargo denilmedi ama süre uzatmalar, bazı şirketlerin biz bu ürünü gönderemeyiz gibi tavırlarıyla karşılaştık. Uzun vadede faydalı oldu. Bazı durumlarda, alt bileşenlerde, bizim dikkatimizden kaçan ürünleri yerlileştirme imkânı bulduk. Gecikmeler bizim için işaret fişeği oluyor" dedi. Savunma alanında atılan adımların diğer ürünlerde de teknoloji seviyesi algısını değiştireceğini vurgulayan Demir, lazer ve elektromanyetikle ilgili çok önemli çalışmaları olduğunu söyledi. Demir, "Şu anda dünya ölçeği ile karşılaştırdığımızda, dünya ile at başı gideceğimiz alanlar bunlar" ifadelerini kullandı. İsmail Demir, yapay zekâ, yazılım ve siber güvenlik alanında niş ürünler çıkarmanın önemli olduğunun da altını çizdi.

Milli Piyade Tüfeği'nin (MPT) olgun seviyede performans gösterdiğine değinen Demir, tüfeğin üretiminde birden fazla şirketin devrede olacağı bir stratejiye gittiklerini söyledi. Demir, MPT'de 60 bin civarında üretim olduğunu ve bu sayının 120 bin olmasını hedeflediklerini bildirdi.

Savunma Sanayii İhracatçıları Birliği Başkanı Latif Aral Aliş ise "Takip edilen 690 tane proje var. Hayata geçtikçe yeni pazarlar açılıyor. İç ve dış pazarlara gidiliyor. Bu kadar hızlı kalkışın sebebi; ürün ve platformların ortaya çıkması. Firmalar yeni ürünler yapıyor. Kapasiteyi yüzde 100 artıramaz ama çok teknolojik, pahada ağır ürünler olacaktır. Seneye artış yüzde 50 olur" dedi.







SSB AKADEMİ GELİYOR

Savunma sektöründe çalışan eleman sayısının 4 yılda 30 binden 40 bine ulaştığını söyleyen Demir, dünyada yeteneklerini kanıtlamış gençlerin Türkiye'ye çekilmesinin de gerektiğini belirtti. Mezun gençlerin adaptasyon sürecine katkı sunmak için Savunma Akademisi kuracaklarını dile getiren Demir, "Hizmet içi ve Ar-Ge eğitimleri, yüksek lisans, doktora gibi eğitim görevleri üstlenilecek. Meslek yüksekokulları ile entegre olup nitelikli eleman yetiştirmek gerek. YÖK'ün alan belirlemesinde iletişim içindeyiz. Sanayide doktora çalışması için fikir alışverişinde bulunduk" şeklinde konuştu.

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