Büyümeye dönüş

Geçen yılki kur saldırısıyla birlikte yıllık bazda üç çeyrek daralan Türkiye ekonomisi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde yürütülen dengelenme sürecinde atılan adımlarla tekrar büyüme patikasını döndü. Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0.9 büyüdü. Bir önceği çeyreğe göre yüzde 0.4 büyüyen Türkiye OECD, AB ve G7 ülkeleri ortalaması olan yüzde 0.3'ü geçti. Türkiye İstatik Kurumu ayrıca birinci çeyrek küçülmesini yüzde 2.4'ten 2.3'e, ikinci çeyrek küçülmesini de yüzde 1.6'dan 1.5'e çekti. Ekonomistler son çeyrekte büyümenin yüzde 4-5 bandında gerçekleşmesini bekliyor.

Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı!

FİRMALARIN BEKLENTİSİ GÜÇLENDİ

Dengelenme sürecinde atılan adımlarla tarihinin en büyük yıllık cari fazlasını veren ve enflasyonu 26 ay aradan sonra tek haneye indiren Türkiye ekonomisinin yeniden büyüme patikasına dönmesinde, kamu bankaları öncülüğünde gerçekleştirilen faiz indirimleri ile tekrar tüketmeye başlayan vatandaşın artan güveni, devletin harcamaları ve turizm sektörünün canlılığı etkili oldu. Kredi faizlerindeki indirim kampanyaları gayrimenkul sektöründe daralmayı azaltırken, sanayi sektöründe de çarkların dönüşünün hızlandığı görüldü. Tüketimle birlikte stok rakamlarının artması, firmaların önümüzdeki döneme yönelik daha canlı bir iç piyasa beklentisini ortaya koydu.







SANAYİ HAREKETLENDİ

Yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2.6 daralan sanayi sektörü, üçüncü çeyrekte yüzde 1.6 büyüdü. Sanayinin büyümeye toplam katkısı 0.29 puan oldu. Dün açıklanan İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticisi Endeksi (PMI) de kasımda 49.5'e yükselerek bir önceki aya göre toparlandı.

Üretimde Nisan 2018'den beri ilk kez artış gerçekleşti. Hizmetler sektörü turizmdeki yükselişin etkisiyle üçüncü çeyrekte yüzde 0.6 büyüdü ve 0.22 puanlık katkı verdi. İnşaat sektöründe ikinci çeyrekte yüzde 12.4 olan daralma, üçüncü çeyrekte yüzde 7.8'e indi.







VATANDAŞ VE DEVLET KATKISI

Merkez Bankası'nın üçüncü çeyrekte gerçekleştirdiği 7.5 puanlık faiz indiriminin ardından bankaların düğmeye basmasıyla, vatandaş da ertelenmiş harcamalarını canlandırarak, büyümeye büyük katkı sağladı. Yılın ilk iki çeyreğinde daralan vatandaşın tüketimi, üçüncü çeyrekte yüzde 1.5 arttı. Vatandaşın tüketimindeki artışın büyümeye katkısı 0.88 puan.

Devletin tüketimi de üçüncü çeyrekte yüzde 7 arttı bu da 0.88 puanlık bir katkı sağlıyor. Yatırımlarda da ikinci çeyrekte yüzde 22.4 olan daralma, üçüncü çeyrekte yüzde 12.6'ya indi.







SON ÇEYREKTE % 5 BEKLENİYOR

Finans, Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, büyümenin son çeyrekte güçlendiğine dikkat çekerek, "Son çeyrekte yüzde 5 civarı büyümenin yakalanması olası görünüyor" dedi. QNB Finansbank Başekonomisti Erkin Işık, yıllık bazda özel ve devlet tüketiminin büyümeye olumlu katkı yaptığını, yatırımların ise ikinci çeyreğe göre daha az daraldığını belirtti.



REEL SEKTÖR UMUTLU

MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan: Faiz indirimleri son çeyrek büyümesini yukarı çekebilir.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Büyüme sürecinin başladığına dair ilk somut işaret geldi.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç: Türkiye'nin büyüme maratonu yeniden başlamaktadır.

ATO Başkanı Baran: Kur saldırısının oluşturduğu tahribat geride kaldı.

DEİK Başkanı Nail Olpak: Son çeyrekte yüksek büyüme bekliyoruz.

Bakan Albayrak'tan flaş 'büyüme' açıklaması

BERAT ALBAYRAK ÜRETİM VE İSTİHDAM GÜÇLENDİRİLECEK

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dördüncü çeyreğe ilişkin öncü göstergelere göre Türkiye'nin büyüme ivmesinin artmaya devam ettiğini bildirdi. Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, çeyreklik bazda büyümelerin ardından üçüncü çeyrekte ekonominin yıllık bazda da büyümeye geçtiğini kaydetti. Albayrak, dengelenme dönemi başarısı, maliyetlerde sağlanan düşüş, artan güven endeksleri ve değişim sürecinin etkileriyle sanayide gelen yıllık bazda büyümeyi önemli gördüklerini ifade etti. Albayrak, "Dördüncü çeyreğe ilişkin öncü göstergeler, büyüme ivmemizin artmaya devam ettiğini gösteriyor. Yüzde 5'lik büyüme hedefimiz için sanayi katma değerini artırmaya, yatırımlar tarafındaki toparlanmayı hızlandırmaya, üretim ve istihdam odaklı sektörleri güçlendirmeye odaklanacağız" dedi.



MUSTAFA VARANK VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 3'üncü çeyrekte yüzde 0.9'luk büyümenin yakalandığını ifade ederek, "Sanayi üretimi ve siparişler, kapasite kullanımı ve ekonomiye olan güven artıyor. Üretim öncülüğünde daha güçlü büyüme için var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.







İVME FİNANSMAN PAKETİ'NDE KREDİ TUTARI 40 MİLYARA ULAŞTI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İleri Verimli Milli Endüstri (İVME) Finansman Paketi çerçevesinde reel sektöre ve üreticilere tahsis edilen kredi tutarının 40 milyar liraya ulaştığını bildirdi. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Albayrak, "Enflasyona endeksli uygun maliyetli bu paket kapsamında şimdiye kadar kullanılan toplam meblağ ise yaklaşık 25 milyar lira oldu" bilgisini paylaştı.

Albayrak'ın paylaştığı grafiğe göre, 51 bin 372 firmaya kredi tahsis edilirken, toplam tahsis ise 39 milyar 835 milyon lira oldu. Paket kapsamında tahsis edilen kredilerin 25 milyar lirası yatırıma dönüştü. Ham madde ara malı sektöründen 4 bin 797 firmaya 21.2 milyar lira tahsis edilirken, makine imalat yatırım kredisi kapsamında ise bin 695 firmaya 6.3 milyar liralık tahsis yapıldı. Yerli makine alıcı yatırım kredisinden ise 3 bin 78 firma yararlandı.