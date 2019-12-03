Katma değerli ihracat ikiye katlanacak

BUGÜN NELER OLDU

KütahyaPorselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli, ciro içinde yüzde 45'lik paya sahip ihracat içinde katma değerli ürün ihracatının oranını yüzde 20'lerden 40'lara çıkarmak istediklerini, bunun için de Ar-Ge ve tasarım ekibini genişlettiklerini söyledi. Bu amaçla çıktıkları yolda Ayla ve Aura koleksiyonları ile ödül aldıklarını ifade eden Sürmeli, "Katma değerli ürünlerimizle uluslararası fuarlara katılıp ihracata odaklanacağız" dedi. Değişen tüketici alışkanlıklarından da bahseden Sürmeli, dışarıda yemek kültürü geliştikçe Horeca kanalının hızla büyüdüğünü, evlere yönelik ürünlerde de takım içindeki parça adetlerinin azaldığını söyledi. Sürmeli, "Tek yaşayanlar ya da çekirdek aile sayısı artınca yemek takımları 12 kişilikten 6-8 kişiliklere dönüyor. Tek parça ürün satışlarını hiç düşünmezken şimdi parça satışları da yapıyoruz. Kampanyasız ürün artık satamıyoruz. Bu değişen piyasanın dinamikleri" ifadelerini kullandı. Kütahya Porselen İcra Kurulu Üyesi Müzeyyen Şirin ise yeni koleksiyon ihracatının 2021 cirolarına yüzde 15-20 arasında bir artış olarak yansıyacağını kaydetti.