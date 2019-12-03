Kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları güncel tablo

Merkez Bankası'nın politika faizi indirimleriyle tetiklenen kredi faiz oranlarında yeni bir düşüş yaşanır mı? Vatandaşlar bu sorunun yanıtını arıyor. Uzmanlar kış ayına girilmesiyle birlikte ihtiyaçların artacağını ve bankaların da buna göre kampanyalar düzenleyebileceğini ifade ediyor. Kendileri açısından en uygun seçeneğe ulaşmak isteyen bireyler de konuyla ilgili internet üzerinden kredi faiz oranları ne kadar? 2020 ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları araştırmalarını sürdürüyor.

İşte Ziraat Bankası, Akbank, Halkbank, Vakıfbank, Garanti Bankası ve diğer bankaların ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

Tüketici kredisi: 1.17

Taşıt kredisi: 1.19

Konut kredisi: 0.99