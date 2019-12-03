Etkinlik Sektörünün Oscarları için 29 Kasım 2019 tarihinde Portaxe'da gerçekleştirilen Jüri & Finalist toplantısında 96 kişilik jüri heyeti 18 farklı kategoride finale kalan 54 firmayı noter huzurunda bire bir değerlendirerek MICE sektörünün asları belirlendi!

Kongre, toplantı ve etkinlik faaliyetlerinin sürdürülebilir büyümesine yön vermeyi, sektörde hizmet veren kurum ve kuruluşlarda daha mükemmele ulaşma arzusu yaratmayı ve Türkiye MICE sektörünün bilinirliğini küresel ölçekte arttırma hedefiyle 8 yıldır ara vermeden düzenlenen MICE sektörünün Oscar töreni ACE of M.I.C.E. Awards 2 Nisan 2020 tarihinde İstanbul Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek.

YILIN EN İYİ ETKİNLİKLERİ DÜNYACA ÜNLÜ MARKALAR TARAFINDAN BELİRLENİYOR!

ACE of M.I.C.E. Awards Etkinlik ve Toplantı Ödülleri kapsamında firmalar; 18 ayrı dalda ödüle başvuruda bulundular. Aday firmalar ve projeleri ilk aşamada miceodulleri.com online sistemi üzerinden, kurumsal firmalar ve sektör profesyonellerinden oluşan 96 kişilik jüri heyeti tarafından oylandı. 6 Kasım'a kadar devam eden başvurular neticesinde gerçekleşen ilk elemeler sonrasında, her dalda belirlenen 3 aday-finalist, online oylamada jüri tarafından en yüksek oyu alan proje sahipleri belirlendi ve birbirinden değerli jüri heyetinin önünde, noter huzurunda sunumlarını gerçekleştirdiler. Yapılan sunumlar ve oylamalar sonrasında belirlenen kazananlar, 2 Nisan 2020'de İstanbul Kongre Merkezi-ICC'de gerçekleşecek görkemli törende açıklanacak.

Jüri ile ilgili detaylı bilgi için: http://miceodulleri.com/juri/

KATEGORİLER

En iyi Etkinlik, En iyi Lansman Etkinliği, En İyi Spor Etkinliği, En İyi Gerilla Etkinliği, En İyi Davet Etkinliği, En İyi AVM Etkinliği, En İyi Incentive Etkinliği, En İyi Festival, En İyi Konser, En İyi Roadshow, En İyi Etkinlik Teknolojisi, En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi, En İyi Etkinlik Prodüksiyonu, En İyi Çıkış Yapan Etkinlik/Toplantı Yönetimi Firması, En İyi Çocuk Etkinliği, En İyi Ses Işık Görüntü Uygulaması, En İyi Sahne Tasarımı, En İyi Stant ve Etkinlik Alanı Tasarımı

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

BUGÜN NELER OLDU

Jüri değerlendirme kriterlerinde; müşterinin verdiği brief, yaratıcılık ve konsept çalışmaları, bütçe aralığı, karbon ayak izi ölçümü, uyarlama bilgisi, atık yönetimi ve kritik başarı faktörü gibi etmenler öne çıktı.