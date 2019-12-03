"Sanata Engel Yok" sergisi Bursa'da açıldı

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, insan için teknoloji misyonuyla 25'inci yaşına ulaşan Turkcell'in Engelsiz Eğitim Programı ile destek verdiği çocuklar, Dünya Engelliler Günü'nde açılan çok özel bir sergiye imza attı.

Bakanlığın her yıl 3 Aralık'ı içine alan hafta boyunca düzenlediği etkinlikler arasında yer alan "Sanata Engel Yok: En Özel Öğrenciler, Eserler, Etkinlikler" sergisinde, engelsiz eğitim projesindeki çocukların yaptıkları eserler yer aldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da katıldığı Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu'ndaki serginin açılış töreninde, Rüveyde Dörtçelik Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri tarafından zeybek gösterisi gerçekleştirildi. Program kapsamında, Mehmet Torun Özel Eğitim Meslek Okulu ile Duyum İşitme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri işaret dili eşliğinde konser verdi. Alaaddinbey Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencilerinin modern Karadeniz dans gösterisi de dikkati çekti.

"FIRSAT EŞİTLİĞİ SAĞLAYAN PROJELER GELİŞTİRİYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, 2015'ten bu yana 104 okulda görme, işitme ve zihinsel engelliler için hazırlanan özel sınıflar kurduklarını aktardı.

Türkiye'de 9 milyona yakın engelli bireyin yaşadığına dikkati çeken Yiş, şunları kaydetti:

"Özel eğitime ihtiyaç duyanlar için başlattığımız Engelsiz Eğitim Programı, sosyal sorumluluk alanında çalışmalarımızdan yalnızca bir tanesi. Proje kapsamında bugüne kadar 104 okulun 20'sinde görsel sanatlar ve müzik atölyeleri açtık. Projemiz, çocuklarımızın sadece eğitimleri için değil sosyal hayata katılımlarını artırmak için de çok önemli bir işlev görüyor. Türkiye'nin Turkcell'i olarak engelli bireylere, gençlerimize ve destek ihtiyacı olan herkese yönelik, fırsat eşitliği sunan projelerimizle sorumluluklarımızı yükleniyoruz."

PROGRAM 30 BİNDEN FAZLA ÖĞRENCİYE ULAŞTI

Turkcell'in insan için teknoloji misyonuyla Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yürüttüğü ve çeşitli sebeplerden dolayı sosyal hayata kısıtlı şekilde dahil olabilen çocuklara eğitim imkanı sunan Engelsiz Eğitim Programı bugüne kadar 30 binden fazla öğrencinin hayatına dokundu.

Program kapsamında istihdama yönelik bilgi, beceri ve tutum kazanmalarını sağlayacak düzeyde meslek atölyeleri oluşturulurken teknoloji sınıfları donatıldı.

Zihinsel engelli okullarında konaklama ve seyahat, yiyecek ve içecek hizmetleri, el sanatları, müzik ve görsel sanatlar atölyeleri desteği veriliyor. İşitme engelli gençler ve görme engelli öğrenciler için grafik tasarım, bilgisayar teknolojileri ve benzeri alanlarda istihdama yönelik atölye ve eğitimler sağlanıyor.