Yerli teşvik edilecek istihdam artacak

BUGÜN NELER OLDU

Hükümet istihdam için yeni bir çalışma başlattı. Hızla istihdamı artıracak emek yoğun turizm ve imalat sektörü öncelikli olarak belirlendi. İki aşamalı bir çalışma yapıldığı belirtiliyor. Buna göre, ilk aşamada, yapılacak teşvik ve yeni projeler ile istihdamın hemen artabileceği sektörlere yönelinecek. Bu yapılırken sonuçları 3-5 yıl sonra alınabilecek sektörler de ihmal edilmeyecek.İstihdamda öncelikli sektörler olarak imalat ve turizm olacak. Daha önceki teşvik programları gibi bu kez bu alanlarda nokta teşvikler verilecek ve yeni düzenlemelere gidilecek. İnşaat sektöründeki daralma nedeniyle işsiz kalanlar ile birlikte önem yeni üniversite mezunlarının işsizlik sorunu da bu yöntemle çözülmeye çalışılacak. İthal edilen ama Türkiye'de üretimi mümkün olan tıbbı cihazlar başta olmak üzere makine, teçhizat, yan sanayi üretimi ve fabrikaları özel olarak desteklenecek. Bunların kendi isim ve markaları ile üretim yapmaları sağlanacak. Devletin ihale ve yapılacak işlerde yerli ürünleri tercih etmesine ilişken Cumhurbaşkanlığı kararı daha önce yayınlanmıştı. Yayınlanan bu karara göre yerli ürün ve müdavileri tercih edilecek. Bu da fabrikaların büyümesi, istihdamın artması anlamına gelecek.