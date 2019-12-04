1 milyar dolarlık buluşma

Türkiye'nin en büyük ekonomi organizasyonlarından İstanbul Ekonomi Zirvesi, 10 ülkeden 500 iş insanının katılımıyla yarın gerçekleştiriliyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen zirvede yerli ve yabancı iş adamları arasında 1 milyar dolar değerinde yatırım ve iş görüşmesi hedefleniyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türk Girişimci ve İş Adamları Konfederasyonu (TÜRKONFED), Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve Cool Reklam işbirliğinde Çırağan Sarayı'nda düzenlenen zirveye Kalyon Holding ana sponsor.

Program açılış konuşmalarını Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, Devlet Eski Bakanı Kürşad Tüzmen, TİM Başkanı İsmail Gülle, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, TÜRKONFED Başkan Yardımcısı Ali Avcı, Anadolu LPG Derneği Başkanı Atalay Armutçu, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Kalyoncu, İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer yapacak.

3'üncü İstanbul Altın Değerler Ödül Töreni'nin de gerçekleştirileceği zirvede, 11 ana sektörde düzenlenecek panellere iş dünyasının önde gelen isimleri konuşmacı olarak katılacak. Zirve kapsamında yapılacak panellerden birisi de 'Yeni Dünya Dizayn Edilirken Medyanın Rolü'.

Moderatörlüğü ise Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem yapacak