Bankalardan son dakika faiz indirimleri! Ziraat, Yapıkredi, Akbank, Halkbank ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Kredi kullanmak isteyen vatandaşlar YapıKredi'nin konutta faizi indirmesinin ardından heyecanlandı. Kredi arayışlarını sürdüren vatandaşlar bankaların uyguladığı faiz oranlarını araştırıyor. Uzmanlar, Merkez Bankası'nın 12 Aralık'taki son toplantısında politika faizinde düşüşe gidilmesi halinde bankaların kredi faizlerinde yeni bir düşüş trendine girebileceğini belirtiyor. Biz de en yeni faiz oranlarını haberimizde derledik...

AKBANK'TAN AÇIKLAMA:

"Akbank tüm vade ve tutarlarda aylık yüzde 0,99'luk avantajlı faiz oranıyla, müşterilerin talep ve tercihlerine göre uygun ödeme seçenekleri de sunuyor."

İşte Ziraat Bankası, Yapıkredi, Akbank, Halkbank, Garanti, İş Bankası ve diğer bankaların son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...