Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayacak Eğribel tünelinde ikmal inşaatına başlandı

Giresun'un, iç bölgelerdeki ilçeleri ve Sivas ile ulaşımının sağlandığı güzergahta bulunan 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde inşa edilen tünelin ikmal inşaatı için çalışmalara başlandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İç Anadolu'yu Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan, Sivas-Giresun güzergahında yer alan tünelin toplam uzunluğu çift tüp şeklinde 11 bin 810 metre olacak.

Bir süre önce 360 milyon lira bedelle ikmal inşaatı ihale edilen tünelde, kazı-destek ve nihai beton kaplama, devamında ise üst yapı ve ikincil işler olarak adlandırılan elektro-mekanik işlerin yapılması planlanıyor.

Tek tüpte kazı çalışmaları tamamlanan tünelin 5 bin 905 metrelik diğer tüpünde kalan 95 metrelik kısmın ise 2020 yılının ilk yarısında bitirilmesi hedefleniyor.

Kazı destek çalışmalarının tamamlanmasıyla her iki tüpte de kemer beton imalatlarına başlanacak. 2021 yılının sonunda ise inşaatın bitirilerek tünelin trafiğe açılması planlanıyor.

Tünelin trafiğe açılmasıyla 2 bin 200 rakımlı kuzey güney aksında bulunan Eğribel Geçidi'nde aşırı kar ve buzlanmadan dolayı kış mevsiminde kapanan yol dört mevsim açık kalacak. Tünelin hizmete girmesiyle ulaşım 2 bin 200 metre yerine 1860 ve 1710 metre seviyesinde sağlanacak.

Ayrıca tünel inşaatına ek olarak giriş 900 metre ve çıkış 870 metre olmak üzere toplamda 1770 metre bağlantı yolu yapılacak.

- Bölgeleri bağlayıp ekonomiye katkı sağlayacak

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eğribel tünelinin Giresun'u güneydeki ilçelere, Karadeniz'i de İç Anadolu'ya bağlayan kara yolunda inşa edildiğini söyledi.

Tünelin ikmal ihalesinin yapılmasıyla çalışmalara başlandığını ifade eden Öztürk, "Bu tünel gerek Karadeniz ve Türkiye ekonomisine gerekse bölge kültürüne, bölge turizmine çok büyük katkılar sağlayacak." dedi.

Öztürk, her şeyden önce tünelle konforlu geçiş sağlanacağını belirterek, kışın kar ve tipi dolayısıyla yaşanan aksaklıkların önüne geçilmiş olacağını kaydetti.

Tünel inşaatının 2021 sonuna doğru bitirilmesinin hedeflendiğini dile getiren Öztürk, "Bu, Giresunluların en önemli projelerinden biriydi. Bu projeye destek veren Sayın Cumhurbaşkanımıza, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza, Karayolları Genel Müdürümüze müteşekkiriz, Giresun'un rüya projelerinden biriydi." diye konuştu.