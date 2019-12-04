Son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? 4 Aralık 2019

Piyasaları yakından takip edenler altın fiyatları son dakika gelişmelerini araştırıyor. Haftanın üçüncü gününde ekonomide ani iniş ve çıkışlar sürüyor. Kapalıçarşı'da güncel rakamları öğrenmek isteyen vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren sarı metale yoğun ilgi gösteriyor. Hal böyle olunca '' Altın fiyatları bugün ne kadar?'' sorusuna yanıt aranıyor. Geleneklerimizde büyük bir yeri olan çeyrek altın, fiyatının çok yüksek olması sebebi ile yavaş yavaş yerini gram altına bırakıyor. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 4 Aralık 2019 Çarşamba gram, tam, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatlarını sizlerle…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 4 ARALIK

Haberimizde, Altın fiyatlarına ilişkin son dakika gelişmeleri ve değişimlerine bakabilirsiniz. İşte, 4 Aralık güncel gram, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları!