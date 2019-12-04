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Son dakika: bugün ne kadar? Gram, tam, yarım ve fiyatları ne kadar? 4 Aralık 2019

Altın fiyatlarına ilişkin son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Dolar fiyatlarındaki ani iniş ve çıkışlar vatandaşları sarı metali almaya yöneltiyor. Sabah saatlerinden itibaren ‘’ bugün ne kadar?’’ sorusuna yanıt aranıyor. Özellikle yatırım amaçlı almak isteyenler sarı metalin fiyatını ’da sorgulamaya başladı. Ülkemizde geleneksel hediyeleşme aracı olarak da kullanıldığı için sıklıkla yatırımda da tercih ediliyor. Küresel piyasada döviz kurlarının her geçen gün yatırımcının güvenini kaybetmesi nedeniyle en güvenli liman olarak altın görülüyor. Peki 4 Aralık gram, tam, yarım, cumhuriyet ve fiyatları ne kadar?

Giriş Tarihi: 4.12.2019 08:19
Son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? 4 Aralık 2019

Piyasaları yakından takip edenler son dakika gelişmelerini araştırıyor. Haftanın üçüncü gününde ekonomide ani iniş ve çıkışlar sürüyor. 'da güncel rakamları öğrenmek isteyen vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren sarı metale yoğun ilgi gösteriyor. Hal böyle olunca '' ?'' sorusuna yanıt aranıyor. Geleneklerimizde büyük bir yeri olan , fiyatının çok yüksek olması sebebi ile yavaş yavaş yerini gram altına bırakıyor. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 4 Aralık 2019 Çarşamba gram, tam, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatlarını sizlerle…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 4 ARALIK

Haberimizde, Altın fiyatlarına ilişkin son dakika gelişmeleri ve değişimlerine bakabilirsiniz. İşte, 4 Aralık güncel gram, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları!

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Son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? 4 Aralık 2019
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