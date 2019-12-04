Varlık Fonu’ndan 10 milyar $’lık rafineri

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Türkiye Varlık Fonu (TVF), rafineri ve petrokimya alanındaki dış ticaret açığının azaltılması amacıyla Adana'nın Ceyhan ilçesinde 10 milyar dolar yatırımla rafineri ve petrokimya tesisi kuracak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2020-2022 Yeni Ekonomi Programı kapsamında, TVF'nin petrokimya, madencilik ve yerli elektrik üretimi alanlarında sabit sermaye yatırımlarında yer alması öngörülmüştü.Fonun Adana'nın Ceyhan ilçesinde kuracağı rafinerinin inşasına, tasarım ve mühendislik çalışmalarının tamamlanmasının ardından 2021'de başlanacak. İnşaat süresince yaklaşık 10 bin, faaliyet döneminde ise 5 bin kişilik istihdam oluşturması beklenen projenin, ileri teknoloji ve yenilikçi üretim yöntemleri açısından dünyada örnek gösterilen yatırımlar arasında yer alması hedefleniyor.Rafineri, Ceyhan'ın uluslararası enerji merkezi olması hedefine de destek sağlayacak. Türkiye'nin rafineri ürünü ithalatı geçen yıl itibarıyla 21 milyon ton olarak gerçekleşti. 2018'de bu alanda 13 milyar dolar dış ticaret açığı verildi. Yeni rafineri ve petrokimya yatırımlarıyla bu alandaki dış ticaret açığının kalıcı olarak azaltılmasına katkıda bulunulacak. Rafineri yatırımının, dış ticaret dengesine yılda 1.5 milyar dolar katkı sağlaması bekleniyor.