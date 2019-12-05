Akbank ve Alternatif Bank da konut kredisi faizini % 1’in altına çekti

BUGÜN NELER OLDU

Akbank, konut kredisinde faiz oranını tüm vadelerde ve herhangi bir tutar sınırı olmaksızın yüzde 0.99'a indirdi. Akbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, "Müşterilerimize kira öder gibi, kredi taksiti ödeyerek hayallerindeki eve sahip olma imkânı sunabilmekten mutluluk duyuyoruz. Ülke ekonomisine doğrudan katkı sağlayan konut kredilerinde müşterilerimize en iyi koşulları sunacağız. Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından izlemeyi sürdürüyoruz. Banka olarak avantajlı ürün ve hizmetleri sektörle buluşturmaya, müşterilerimize en doğru hizmeti vermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.Alternatif Bank da konut kredisi faiz oranını aylık yüzde 0.98'e indirdi. Banka konut kredisinden yararlanmak isteyenler, için esnek ödeme planı ve 120 aya kadar tüm vadelerde yüzde 0.98 faiz oranı ile kredi kullandırmaya başlayacak.Alternatif Bank Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Şimşek, "Banka olarak reel ekonomiye sunduğumuz desteği her zaman önceliklerimiz arasında görüyoruz. Bu anlayışla piyasalardaki olumlu gelişmeleri desteklemek ve konut sektörünün hareketlenmesine katkı sağlamak amacıyla konut kredi faizlerimizi yüzde 0.98'e indirdik. Bu sayede müşterilerimizin avantajlı fiyatlarla ev sahibi olma hayallerini gerçeğe dönüştürmelerine katkı sunmak istiyoruz" dedi.