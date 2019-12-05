"Beykoz Sempozyumu 2019” adıyla Beykoz Belediyesi’nin evsahipliğinde düzenlenecek

Kavacık'taki Limak Eurasia Hotel'de gerçekleştirilecek sempozyumda 107 akademisyen ve uzman görev aldı. 17 oturumda 67 tebliğin sunulacağı sempozyum boyunca Beykoz her yönüyle anlatılacak ve sorunlar ile çözüm önerileri masaya yatırılacak.

Sempozyumun 6 Aralık'taki açılışını Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum gerçekleştirecek. Bakan Kurum, aynı zamanda Prof. Dr. Rahmi Deniz Özbay'ın küratörlüğünde hazırlanan "Osmanlı Arşiv Belgelerinde Beykoz", "Kartpostallarda Beykoz" ve "Beykoz Karakulak Fiskal Pulları" sergilerinin açılışını yapacak.

6 Aralık'ta sempozyumun açılış oturumu ise kent sosyoloğu Prof. Dr. Korktu Tuna'nın moderatörlüğünde, endüstri tasarımı konusunda Türkiye'nin duayen ismi Prof. Dr. Önder Küçükerman, mimarlıkta Türkiye'nin en önemli isimlerinden Prof. Dr. Abdullah Uğur Tanyeli ve edebiyat arkeoloğu olarak nitelendirilen Prof. Dr. Haluk Oral ile sosyolog Yücel Bulut'un katılımıyla yapılacak.