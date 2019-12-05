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Bankalardan faiz indirimi kararı! Ziraat, Yapıkredi, , Halkbank ihtiyaç - taşıt - ne kadar?

YapıKredi'nin dün konut kredisinde faizi 0.99'a çekmesinin ardından bir haberi daha geldi. da konutta faizi 0.99'a indirdi. Bu kapsamda araştırmaları hız kazandı. Söz konusu haber sonrası heyecanlanan vatandaşlar bankaların güncel ihtiyaç - taşıt - ile ilgili bilgi sahibi olmak istiyor. Özellikle ev ve otomobil almak isteyen ya da diğer ihtiyaçlarını karşılamak isteyen kişiler bankaların kredi kampanyalarından yararlanıyor. Peki kredi faiz oranları ne kadar? Hangi banka müşterisine ne uyguluyor? İşte Ziraat, Yapıkredi, Vakıfbank, Halkbank, Akbank, Garanti ve diğer bankaların faiz oranları...

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 5.12.2019 09:42 Güncelleme Tarihi: 5.12.2019 09:42
Bankalardan son dakika faiz indirimi kararı! Ziraat, Yapıkredi, Akbank, Halkbank ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Kredi kullanmak isteyen vatandaşlar YapıKredi'nin konutta faizi indirmesinin ardından heyecanlandı. Kredi arayışlarını sürdüren vatandaşlar bankaların uyguladığı faiz oranlarını araştırıyor. Uzmanlar, Merkez Bankası'nın 12 Aralık'taki son toplantısında politika faizinde düşüşe gidilmesi halinde bankaların kredi faizlerinde yeni bir düşüş trendine girebileceğini belirtiyor. Biz de en yeni faiz oranlarını haberimizde derledik...

AKBANK'TAN AÇIKLAMA:

" tüm vade ve tutarlarda aylık yüzde 0,99'luk avantajlı faiz oranıyla, müşterilerin talep ve tercihlerine göre uygun ödeme seçenekleri de sunuyor."

İşte Ziraat Bankası, Yapıkredi, Akbank, Halkbank, Garanti, İş Bankası ve diğer bankaların son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

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Bankalardan son dakika faiz indirimi kararı! Ziraat, Yapıkredi, Akbank, Halkbank ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?
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