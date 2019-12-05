Hisse devriyle sermaye yapısı güçlendiriliyor

BUGÜN NELER OLDU

Vakıfbank'ta yaklaşık 7 yıl önce gündeme gelen Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait hisselerin, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na devri konusunda somut adım atıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Vakıfbank'ta sahip olduğu yüzde 43'ü A Grubu ve yüzde 15.51'i B Grubu olmak üzere yüzde 58.51 oranındaki hisseler bir hafta içerisinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'na devredilecek. Türkiye'nin aktiflerine göre dördüncü büyük bankası olan Vakıfbank'ın 2.5 milyar lira olan sermayesinde Vakıfbank Emekli Sandığı'nın yüzde 16.1 hissesi bulunuyor.Banka hisselerinin yüzde 25.22'si ise Borsa İstanbul'da işlem görüyor. Bankanın yaptığı açıklamaya göre yönetim kontrolünü değiştiren bu karar sonrası diğer hisselerin geri alınması için çağrı yükümlülüğü doğmayacak. Cumhurbaşkanı Kararı'nda hisse devrinin diğer mülhak vakıflara ait olanları içermediği ifade edilerek, devredilen A ve B grubu hisselerin beher değerinin 9.4956 lira olarak belirlendiği belirtildi. Hazine'ye devredilecek hisseler yaklaşık 13.9 milyar lira değerinde bulunuyor.Bankadan yapılan açıklamada, devir işlemiyle Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün asli faaliyetlerini daha etkin yerine getirebilmesi için belirli ve sürekli bir gelir kaynağına sahip olması ile bankanın sermaye yapısının güçlendirilmesinin amaçlandığı vurgulandı. Açıklamada, "Dolayısıyla ortaklık yapısında meydana gelen değişiklik, söz konusu husus dışında başkaca bir amaç taşımamaktadır" denildi. Açıklamada, hisse devir işlemi sonucunda bankanın kamu sermayeli banka statüsü, stratejisi, iş modeli ve insan kaynakları yaklaşımında herhangi bir değişiklik olmayacağı aktarılarak, şunlar kaydedildi: "Daha da güçlenen sermaye yapısı, teknolojik altyapısı, nitelikli bankacılık hizmetleri ve uzman kadrosuyla Türkiye'nin öncü bankalarından biri olan bankamız, kalkınma ve toplumsal fayda sağlama yolunda ortaya koyduğu özenli çalışmalarla, piyasalardaki etkinliğini daha da artıracak."